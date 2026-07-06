Сигнали за бомби срещу институции в цялата страна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сигнали за поставени взривни устройства са получени в различни институции в страната в понеделник сутринта. Заплахите, изпратени по електронна поща са постъпили в съдебни палати, прокуратури, болници и държавни учреждения в Бургас, Разград, Плевен, Ловеч, Костинброд и София.

Предприети са стандартните мерки за сигурност - евакуация на служителите и отцепени райони, а полицейски екипи извършват проверки.

Заплашителният мейл, изпратен до институциите в страната гласи:

"Днес с помощта на Аллах оставих бомба във вашата сграда. 2 часа след получаване на това съобщение бомбата ще се взриви. После нашите братя и бойци ще довършват оцелелите.

Алах Акбар"

Мейлите са получени в събота и неделя, но днес са получени от служителите.

По информация на "24 часа" за изпращането им е използван хакнат мейл. Той е регистриран в страна от Западна Европа. При предишната заплаха бяха ползвани пощи, регистрирани в Италия. Този път акаунтите не са от Апенините.

Предупреждения за поставена бомба са получили в Съдебната палата в София. Всички са изведени от сградата на безопасно място до приключване на проверките.

Сигнал за поставено взривно устройство е подаден и в Съдебната палата в Бургас минути преди началото на делото срещу Никола Бургазлиев - мъжът, обвинен за тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг през миналото лято.

Съдебната палата е била евакуирана до уточняване на наличието на взривно устройство в сградата. Сигнали са изпратени на имейла на Районните прокуратури в областта. Те гласят, че във всички съдебни палати в района има поставени взривни устройства.

Заплахи за поставени взривни устройства, изпратени по електронна поща, са получени и в Съдебната палата в Разград.

Работещите в Окръжния съд, Административния съд и прокуратурата в Разград са изведени от сградата заради имейли с бомбени заплахи, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР - Разград Илияна Георгиева.

Мейлите със заплахите са изпратени около 9:30 часа днес по електронната поща на Окръжен и Районен съд - Разград. Районът е отцепен и е задействана процедурата за реагиране в такива ситуации. Извършват се проверки. Заплахи са отправени към съда, прокуратурата и болници в страната, добави Георгиева.

Съдебната палата в Плевен беше затворена до 13:00 часа днес след получен сигнал за поставено взривно устройство. Заплахата е изпратена по електронната поща на Окръжната прокуратура и Окръжния съд.

Незабавно са били евакуирани всички магистрати, съдебни служители и граждани, намиращи се в сградата. На място са предприети проверки от компетентните органи.

Сигнали за поставени бомби са получени в три институции в Ловеч - Съдебната палата, офис на Националната агенция за приходите, който се помещава в сградата на Областната администрация, както и в Общината.

По информация на Областната дирекция на МВР сигналите за съда и НАП са постъпили по електронна поща малко преди 10:00 часа. Служителите са евакуирани, а полицейски екипи извършват проверки на сградите.

От полицията уточняват, че след приключване на огледите ръководствата на институциите ще преценят дали работата им може да бъде възстановена.

Сигнал за поставено взривно устройство е постъпил и в Районната прокуратура в Костинброд.

Извършват се проверки по случая, като няма информация за открити опасни предмети. Властите работят по установяване на подателя на заплахите. В Костинброд прокуратурата е в една и съща сграда с общината и всички служители са евакуирани. Вследствие на този факт общината не може да работи, съобщават от администрацията, цитирани от NOVA.

Преди месец над 70 училища и детски градини в страната получиха имейли с бомбени заплахи. Фалшивите сигнали са засегнала учебни заведения в Пловдив, Асеновград, Варна, Разград, Ловеч, Кюстендил и други градове.

Имейлите бяха изпратени от сайт в Италия, съобщи на брифинг тогава министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.