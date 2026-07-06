Задържаха близо три тона нелегални животински продукти на „Капитан Андреево"

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Близо три тона животински продукти с неясен произход са задържани на ГКПП „Капитан Андреево" при съвместна проверка на инспектори от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и служители на Агенция „Митници", съобщиха от БАБХ.

Най-голямото количество е открито в автобус с турска регистрация, влизащ в страната. При проверката контролните органи са намерили 1582 кг овча лой и 605 кг месни продукти, превозвани без документи, удостоверяващи техния произход и безопасност.

При още две отделни проверки – на автобус и микробус, също с турска регистрация, инспекторите са установили допълнително 630 кг овча лой, отново без необходимите придружаващи сертификати.

Цялото количество от близо 3 тона е иззето и предстои да бъде унищожено, съобщиха от дирекция „Граничен контрол". От БАБХ подчертават, че засиленият контрол по границите има за цел да предотврати навлизането на потенциално опасни храни на територията на Европейския съюз и да гарантира безопасността на потребителите.