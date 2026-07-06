12 души и полицай простреляни с пушка при мелето в Асеновград (Снимки, видео)

250-300 са участвали в сбиването, съобщи директорът на полицията ст. комисар Васил Костадинов

12 жители на махалата в Асеновград и един полицай от Специализираните полицейски сили са били простреляни с въздушна пушка при мелето снощи. Нараняванията им са повърхностни. Общо около 250-300 души са участвали. Улиците в етническия квартал са в стъкла. Летели са стотици шишета при мелето.

Това съобщи шефът на областната дирекция на МВР ст. комисар Васил Костадинов. Мелето се случило снощи около 1 ч., а причината е стар скандал между две съседски фамилии, започнал още по Гергьовден.

По данни на директора още в петък се наложило двама души да бъдат арестувани след закана за убийство. В махалата били поставени патрули да пазят реда, а снощният инцидент се случил точно пред един от тях. Костадинов определи поведението на местните като "изключително дръзко и цинично".

В малките часове са били задържани четирима участници. Днес служителите на реда изведоха още толкова от домовете им, тъй като се укрили. По време на ареста на втората част, техни близки плачеха в къщите си.

"Фамилиите живеят в непосредствена близост, в жилищни постройки - една част общински, другите без статут. Всичко е незаконно строителство", каза ст. комисар Костадинов. Той обясни, че заради присъствието на униформените участниците в мелето не си разменяли удари, а се замеряли с предмети. Пушката е иззета. В момента в махалата се провежда специализирана операция, проверяват се всички минувачи, както и търговските обекти. Чакат се и служители на НАП.

Според жители на квартала проблемите започвали от едната фамилия. Нейните членове не работели, занимавали се основно с просия и кражби. А от Гергьовден насам често предизвиквали бой.