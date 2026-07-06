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Продължава приемът на заявления за включване в експертния състав и доброволческата мрежа за зелената система на Община Русе

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Продължава приемът на заявления за включване в експертния състав и доброволческата мрежа за зелената система на Община Русе

До 20 юли продължава приемът на заявления за включване в състава на външни експерти, специалисти и доброволци за подпомагане на дейностите по поддържане и опазване на зелената система на територията на общината. 

Община Русе кани специалисти в областта на дендрологията, ландшафтната архитектура, лесовъдството, фитопатологията, арбористиката, екологията и други свързани направления, както и граждани с интерес към опазването на градската зелена среда, да участват в инициативата, съобщават от общината. 

Заявленията трябва да се изпращат на електронен адрес: [email protected]. Образците можете да намерите тук и тук

Продължава приемът на заявления за включване в експертния състав и доброволческата мрежа за зелената система на Община Русе

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