Продължава приемът на заявления за включване в експертния състав и доброволческата мрежа за зелената система на Община Русе

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

До 20 юли продължава приемът на заявления за включване в състава на външни експерти, специалисти и доброволци за подпомагане на дейностите по поддържане и опазване на зелената система на територията на общината.

Община Русе кани специалисти в областта на дендрологията, ландшафтната архитектура, лесовъдството, фитопатологията, арбористиката, екологията и други свързани направления, както и граждани с интерес към опазването на градската зелена среда, да участват в инициативата, съобщават от общината.

Заявленията трябва да се изпращат на електронен адрес: [email protected]. Образците можете да намерите тук и тук.