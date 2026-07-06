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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23174432 www.24chasa.bg

Пияни мъж и жена задържани след нападение над полицаи в Мадан

Валентин Хаджиев

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38-годишна жена и 27-годишен мъж са задържани за хулиганство СНИМКА: Pixabay

38-годишна жена и 27-годишен мъж са задържани за хулиганство след инцидент в Мадан, при който са отправяли обиди и закани към полицейски служители и са им нанесли удари.

Инцидентът е станал след сигнал от 19-годишен младеж, който съобщил, че след възникнало спречкване е бил ударен в областта на главата от 27-годишния мъж.

При предприетите действия полицейски служители установили на ул. „Обединение" в Мадан посочения извършител и придружаващата го 38-годишна жена.

По време на полицейската проверка и при снемане на сведения по сигнала двамата извършили непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред. Те отправяли обидни и нецензурни думи, както и закани към униформените, оказали съпротива при изпълнение на служебните им задължения и им нанесли удари с ръце и крака.

Пробата за употреба на алкохол на жената е отчела 1,21 промила, а на мъжа – 0,71 промила. Тестовете за употреба на наркотични вещества и на двамата са отрицателни.

Двамата са задържани за срок до 24 часа. По случая в РУ – Мадан е образувано бързо производство за престъпление по чл. 325, ал. 2 от Наказателния кодекс.

38-годишна жена и 27-годишен мъж са задържани за хулиганство СНИМКА: Pixabay

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