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22-годишен е с мозъчно сътресение, блъснал дърво на пътя Доспат- Девин

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Младият шофьор се е блъснал в дърво. Снимка: Pixabay (Снимката е илюстративна)

22-годишен мъж е пострадал при пътнотранспортно произшествие, станало на пътя Доспат- Девин.

По първоначални данни лек автомобил „Нисан Х-Трейл", управляван от младия мъж от село Борино, е загубил управление, навлязъл е в лентата за насрещно движение, след което е напуснал пътното платно и се е ударил в дърво.

Вследствие на инцидента водачът е получил мозъчно сътресение. На място му е оказана медицинска помощ във ФСМП- Девин, след което е транспортиран в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров"- Смолян, където е настанен за наблюдение и лечение.

По информация на лекарите няма опасност за живота му.

Младият шофьор се е блъснал в дърво. Снимка: Pixabay (Снимката е илюстративна)

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