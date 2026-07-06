Емрах Стораро ще получи акт след клипа с „Порше“ в алея на Стария Созопол (Видео)

Той: Имаше и други коли, но вие забелязахте само тази

Емрах - по-малкият син на певеца Тони Стораро и брат на Фики ще получи акт след клипа , на който се вижда как автомобил "Порше" със софийска регистрация преминава по алея в градския парк на Стария Созопол. Емрах сам призна в социалните мрежи, че той е бил зад волана.

"По пешеходна зона съм минавал аз... там имаше и други коли, но вие забелязахте само тази", казва Емрах Стораро във видео, което публикува в социалните мрежи .

Служители от Районно управление - Созопол са се самосезирали, образувайки проверка по случая. Констатирано е, че автомобилът със софийска регистрация, е преминал косо през алея, необозначена със забранителна маркировка или пътни знаци, както и необезпечена с предпазни съоръжения, като колчета или бариера.

Собственикът на автомобила е призован в Районно управление - Созопол за уточняване на детайли по случая, като към момента действията по установяване на видеозаписи от близко разположени камери и свидетели на преминаването, продължават, съобщава БНТ.

През есента на 2025 г. Емрах беше заснет с певеца Константин в гонка на столичен булевард, като заради видеото беше извикан на разпит. Тогава от МВР поискаха свидетелството за управление, което постановление той обжалва.