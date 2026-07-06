Ще ремонтират пътищата около селото на премиера Радев

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Областният управител на Хасково Тодор Иванов е назначил комисия, която да инспектира състоянието на общинската пътна мрежа. Комисията е започнала работа в община Харманли, като на местни жители е направило впечатление, че първите проверени и предписани за ремонт отсечки са в района на родното село на премиера Румен Радев Славяново, съобщи БНР.

Целта на проверките е постепенно да се подобри пътната безопасност в региона, обясни Иванов.

До момента са обследвани участъците Малък Извор – село Славяново, пътят към село Момино, както и отсечката от Славяново до село Елена.

Тодор Иванов обясни, че всеки петък комисията, в която участват специалисти от Областното пътно управление, Областната администрация и полицейски инспектор, ще извършва проверки в различна община, като ще бъдат инспектирани всички пътища без изключение.

Инспекцията е започнала именно от тези участъци, тъй като два дни по-рано е станало тежко пътнотранспортно произшествие, причинено от лошото състояние на пътната настилка, добави Иванов.

Комисията е направила предложения към компетентните органи за поставяне на подходяща сигнализация и временно отстраняване на неравностите, а при осигурено финансиране – и за цялостна подмяна на асфалтовата настилка.

„Пътната настилка е в лошо състояние и има множество дупки, необходимо е да се осигурят и банкетите. Това създава риск за безопасността на пътуващите по тези участъци", посочи Иванов.

Областният управител допълни, че предстоят проверки и на републиканските пътища.