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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23174849 www.24chasa.bg

Концерт събра 1960 евро за болната Катерина от Ракитово

Диана Варникова

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Катерина Левтерова Снимка: Община Ракитово

Сума от 1960 евро бе събрана по време на концерта на певицата Емилия в събота вечер по случай празника на град Ракитово. Парите ще бъдат дарени на Катерина Левтерова, която страда от множествена склероза.

Самата Емилия призова събралите се на площада гости да проявят съпричастност, а деца от "Силивряк" помогнаха на благородната инициатива, носейки дарителски кутии.

Катерина има нужда от специализирани помощни средства, които да улеснят нейното ежедневие, а необходимите средства продължават да се събират и във фронт-офиса на община Ракитово.

Дарителски кутии ще бъдат сложени и в църквата на града, а всеки, който иска да помогне, може да го направи и утре по време на службата и традиционния курбан, посветени на празника на града и почетта към Света великомъченица Неделя.

Катерина Левтерова

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