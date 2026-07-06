И пловдивският съд затвори - евакуираха магистрати и служители

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Пловдивската съдебна палата е опразнена след сигнал за бомба. Прекратени са всякакви съдебни заседания и гледане на дела. Същото предупреждение е отправено и към Прокуратурата в града, нейните служители също на навън.

Предупреждението е отправено по мейлите, както и в другите съдебни институции и учреждения в страната.

Както съобщихме, десетки сгради са евакуирани. Сред тях са съдилищата в София, Смолян, Бургас, Разград, Плевен, Ловеч, Костинброд.

Предприети са стандартните мерки за сигурност - евакуация на служителите и отцепени райони, а полицейски екипи извършват проверки.