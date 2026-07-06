Окончателно: 8 г. затвор за Руслан от Асеновград, опитал да убие съсед с пистолет

Обадил се сам на телефон 112, но излъгал, че комшията го предизвикал

ВКС остави окончателно в сила решението на Апелативния съд в Пловдив, с което на асеновградчанина Руслан Тодоров е наложено наказание от 8 години лишаване от свобода за опит за убийство на съседа му Христо Иванов. Присъдата повече не подлежи на обжалване и протест, съобщиха от Апелативния съд.

Първоначално Тодоров беше оправдан от окръжните магистрати в това, че на 16 декември 2022 г. е опитал умишлено да умъртви комшията си. Те приеха, че деянието е извършено в условията на неизбежна отбрана - използвал пистолета, за да защити от нападение баща си.

В края на миналата година обаче оправдателната присъда беше отменена на втора инстанция и Руслан Тодоров беше признат за виновен, като Апелативния съд му наложи 8 г. затвор. Магистратите преразпитаха свидетели очевидци, назначиха нова медицинска и балистична експертиза и изслушаха в залата записите от обажданията на телефон 112. Въз основа на събраните нови доказателства те приеха, че след възникнал конфликт подсъдимият излязъл от къщата в Асеновград, и се насочил към пострадалия. Приближил към него и извадил от дрехите си боен пистолет. Произвел един изстрел към горната дясна част от тялото на Христо Иванов, прострелял го и захвърлил оръжието. Върнал се в жилището си и сам сигнализирал на телефон 112 как пострадалият предизвикал конфликт на улицата.

Едва тогава между двете фамилии инцидентът прераснал в масово сбиване. В този момент пристигнали полицейски служители, а малко след Руслан Тодоров отново се завърнал на местопроизшествието.

ВКС приема, че присъдата на Пловдивският апелативен съд е правилна, а наложеното наказание напълно справедливо.