ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мият тази нощ транспортния подлез при НДК

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23175316 www.24chasa.bg

Окончателно: 8 г. затвор за Руслан от Асеновград, опитал да убие съсед с пистолет

24 часа Пловдив онлайн

1400
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Руслан Тодоров на излизане от съдебната зала. Снимка: Никола Михайлов

Обадил се сам на телефон 112, но излъгал, че комшията го предизвикал

ВКС остави окончателно в сила решението на Апелативния съд в Пловдив, с което на асеновградчанина Руслан Тодоров е наложено наказание от 8 години лишаване от свобода за опит за убийство на съседа му Христо Иванов. Присъдата повече не подлежи на обжалване и протест, съобщиха от Апелативния съд.  

Първоначално Тодоров беше оправдан от окръжните магистрати в това, че на 16 декември 2022 г. е опитал умишлено да умъртви комшията си. Те приеха, че деянието е извършено в условията на неизбежна отбрана - използвал пистолета, за да защити от нападение баща си.

В края на миналата година обаче оправдателната присъда беше отменена на втора инстанция и Руслан Тодоров беше признат за виновен, като Апелативния съд му наложи 8 г. затвор. Магистратите преразпитаха свидетели очевидци, назначиха нова медицинска и балистична експертиза и изслушаха в залата записите от обажданията на телефон 112. Въз основа на събраните нови доказателства те приеха, че след възникнал конфликт подсъдимият излязъл от къщата в Асеновград, и се насочил към пострадалия. Приближил към него и извадил от дрехите си боен пистолет. Произвел един изстрел към горната дясна част от тялото на Христо Иванов, прострелял го и захвърлил оръжието. Върнал се в жилището си и сам сигнализирал на телефон 112 как пострадалият предизвикал конфликт на улицата.

Едва тогава между двете фамилии инцидентът прераснал в масово сбиване. В този момент пристигнали полицейски служители, а малко след Руслан Тодоров отново се завърнал на местопроизшествието.

ВКС приема, че присъдата на Пловдивският апелативен съд е правилна, а наложеното наказание напълно справедливо.

Руслан Тодоров на излизане от съдебната зала.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики и началото на телефонната революция