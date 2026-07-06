Общинските екипи продължават дейностите по косене на тревните площи в Русе

Екипите на ОП „Паркстрой" и ДЗЗД „Паркстрой" продължават дейностите по косене на тревни площи и прилежащи части на улици и булеварди в Русе, съобщиха от общината.

Служителите на общинското предприятие ще извършват дейности по косене в Парка на възрожденците, Централна градска част и бул. „България". ДЗЗД „Паркстрой" ще извършва дейности по обслужване на ул. „Плиска", прилежащи площи; между ул. „Плиска" и ул. „Доростол"; ул. „Доростол", прилежащи площи; между алеи „Възраждане" и ул. „Доростол"; ж.к. „Добруджански"; ж.к. „Родина 2"; ж.к. „Родина 3"; ул. „Чипровци", прилежащи площи от ул. „Захари Стоянов" до ул. „Шипка"; ж.к. „Здравец Изток", комплекс „Неразделни"; ж.к. „Здравец Изток", комплекс „Птици"; ж.к. „Здравец Изток" – Базара, III-та поликлиника; ж.к. „Здравец Изток"; ул. „Потсдам", ул. „Проф. Баларев", прилежащи площи; ж.к. „Здравец", между ул. „Липник", ул. „Чипровци" и ул. „Сребърна"; ж.к. „Дружба 3", Волани и бл. „56"; ж.к. „Дружба 3", блокове 14, 15, 16, 17; ж.к. „Дружба 3", блокове 18, 19, 20, 21, 22, 23; ул. „Филип Станиславов", прилежащи площи; ж.к. „Чародейка Север", комплекс „Стотици"; ж.к. „Чародейка Север", комплекс „3-стотици"; ж.к. „Дружба 3", блокове 5, 6, 10; ж.к. „Дружба 3", блокове 7, 8, 9; ж.к. „Дружба 3", блокове 11, 12, 13.

При неподходящи метеорологични условия дейностите ще се изпълняват в следващи благоприятни дни.