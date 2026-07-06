Майка и дете пострадаха при челен сблъсък между две коли на пътя Бургас – Варна

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Майка и шестгодишно дете пострадаха при челен сблъсък между два автомобила на пътя Бургас – Варна в района на несебърското село Баня, съобщиха от полицията в Бургас.

Лек автомобил с румънска регистрация, управляван от 36-годишен румънски гражданин и движещ се в посока Бургас, навлиза в лентата за насрещно движение. Вследствие на това се удря челно в лек автомобил с украинска регистрация, управляван от 60-годишен украински гражданин.

При инцидента са пострадали съпругата на румънския водач – 37-годишна жена, която е със счупено ребро и шестгодишната им дъщеря, която получила счупване на лявата ключица. Двете са откарани за лечение в Университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас.