Отстранената шефка на кадастъра във Варна ще съди бившия регионален министър за клевета

Временно отстраненият началник на Службата по Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) във Варна инж. Красимира Божкова ще заведе дело срещу бившия регионален министър Николай Найденов за клевета. Това заяви самата тя на пресконференция във Варна. Божкова беше уволнена след скандала с незаконното строителство във варненската местност "Баба Алино".

В началото на юни бившият служебен министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов заяви, че два пъти е правил опити да освободи от длъжност директора на Красимира Божкова, но без успех.

Той определи казуса с незаконните постройки в местността „Баба Алино" край Варна като „емблематичен и скандален", като заяви, че става въпрос за дългогодишна практика, допусната от институциите.

„Подозирам, че във Варна действа добре организирана група, начело с директора на областната служба по кадастър Красимира Божкова. Два пъти се опитвах да я отстраня от длъжност, но процедурата е сложна и тя успяваше да се измъкне", заяви още той. По думите му срещу Божкова през годините са постъпвали множество сигнали, а работата ѝ е била обект на сериозни критики.

Изказването на Найденов дойде два дни след като регионалният министър Иван Шишков освободи Божкова от поста ѝ във връзка с разкритията около незаконния строителен комплекс край Варна. Тогава министърът определи случая като „незаконно строителство в мащаби, които не съм си представял, че мога да установя".

Найденов добави, че съществува вероятност съдът да възстанови уволнената директорка на работа, въпреки натрупаните сигнали и съмненията за злоупотреба със служебно положение.

Бившият министър подчерта, че в общественото пространство погрешно се говори за цял „град", докато реално става дума за около 20 отделни сгради с множество апартаменти и самостоятелни обекти. По думите му хората, закупили жилища в района, са станали жертва на система, която с години е позволявала подобни практики.

„Системата години наред е допускала такива схеми. Това поставя сериозни въпроси за контрола върху строителството и административните процедури", коментира Найденов.

Той посочи още, че негови колеги са споделяли неофициално за затруднения при извършването на проверки на място, като според информацията охраната на комплекса е била въоръжена.

Според Найденов в основата на скандала стоят документи с невярно съдържание, включително удостоверения за търпимост, които по закон се издават за по-стари сгради, построени преди 2001 година. Той обясни, че тези документи са използвани за възстановяване на строителни книжа и са изиграли ключова роля в развитието на случая.

По думите му е необходимо да бъде проследена цялата верига от документи – от първоначалните устройствени планове и административни решения до издадените удостоверения и нотариалните сделки. Според Найденов само цялостно разследване може да установи отговорността на всички замесени длъжностни лица и институции.

Божкова каза още, че ще си търси правата по съответния ред и заради изказването на министър Иван Шишков, който по думите ѝ "когато е отишъл на оглед в Баба Алино е казал, че тя е единствено виновна за случая".

Тя разказа, че че заповедта за уволнението й е издадена в петък и е изпратена до нея чрез системата за сигурно електронно връчване.

„Тази заповед за уволнение е издадена, въпреки че становището на Дисциплинарния съвет при АГКК е, че тези сгради няма как да бъдат отказани да бъдат нанесени, защото има и трайна съдебна практика“ посочи Божкова. Тя каза, че ще обжалва заповедта, защото има разлика между това, което са проверявали дисциплинарният съвет и това, което е написано в заповедта за уволнението ѝ.

Божкова добави, че мотивът за уволнението ѝ, доколкото тя се е запознала, е недостатъчен контрол за Баба Алино и просрочен срок за отговор на едно писмо от Министерството на земеделието и храните.

„Това също е малко екзотично казано, защото това е писмо, свързано с поземлените имоти и не е свързано със сградите върху тези поземлени имоти“, обясни тя, цитирана от БТА. По думите ѝ тя е отговорила на това писмо в едномесечния срок, но техният изпълнителен директор твърди, че то не е качено и не е запознат с това становище, но е изведен от деловодството на агенцията.

„Кадастърът не издава разрешения за строеж, кадастърът не проверява едно строителство, най-вече дали е законно или незаконно. Ние сме орган, който регистрира вече това, което има на място", коментира още Божкова.