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Alphawin модернизира изцяло своята наземна мрежа с пълно преминаване към Sportsbook Retail решението на EGT Digital във всички свои букмейкърски пунктове. Този стратегически ход превръща пунктовете на alphawin в модерни центрове за забавление, където технологиите срещат удоволствието от играта и бързото потребителско изживяване.

Интеграцията на новата система гарантира:

Максимум забавление без чакане: светкавично отразяване на динамиката на пазара в реално време, което вдига градуса на емоциите;

Пълна свобода и интуитивен контрол: модерен интерфейс, който прави играта и навигацията истинско удоволствие;

Иновативна атмосфера: перфектен ритъм, отговарящ на високите изисквания на фенове.

„Преминаването към EGT Digital е нов, по-вълнуващ етап за нашата наземна мрежа. За нас беше важно тази промяна да донесе свеж импулс и да направи престоя на клиентите ни в букмейкърските пунктове на alphawin още по-атрактивен, забавен и динамичен,“ коментира Светослав Георгиев, COO на alphawin.

„Заедно с EGT Digital създаваме среда, която ни дава свободата да надграждаме и непрекъснато да изненадваме феновете. Това не е просто обновление, а нова, по-силна основа за истинско развлечение и бъдещ растеж,“ допълни той.

С внедряването на системата, alphawin затвърждава лидерската си позиция на бранд, ориентиран към смелите иновации, сигурността и първокласното забавление от ново поколение.