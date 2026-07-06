Мият тази нощ транспортния подлез при НДК

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От 00:30 ч до 04:30 ч ще бъде забранено влизането на автомобили

Като част от регулярното изпълнение на графиците за миене на уличната мрежа в София, Столичната община възлага миене с автоцистерна с маркуч на транспортния подлез на бул. „Ген. Скобелев" при НДК.

Дейностите ще се проведат в нощните часове на 7 юли, в интервала от 00:30 ч. до 04:30 ч., с цел минимално затруднение на трафика и безопасно изпълнение на дейностите.

По време на миенето ще бъде въведена временна организация на движението, като в посочения часови диапазон ще бъде забранено влизането на пътни превозни средства в транспортния подлез на бул. „Ген. Скобелев" при НДК, посочват от общината.

С цел осигуряване на безопасността и нормалното протичане на дейностите ще бъдат поставени необходимите пътни знаци за временната организация на движението.

Миенето на транспортните подлези е част от регулярните дейности по поддържане на чистотата на уличната мрежа и добрия облик на градската среда.

Столичният инспекторат осъществява контрол на терен и призовава водачите на моторни превозни средства да се съобразяват с въведената временна организация на движението и да шофират с повишено внимание.