Осигуряват спешно 41,8 млн. евро за обновяване на градския транспорт в София

Така ще започне производството на 20 нископодови трамвая, 75 тролейбуса и 50 електробуса

Столичният общински съвет ще разгледа доклад за увеличаване капитала на общинското дружество „Столичен електротранспорт" ЕАД с близо 41,8 милиона евро.

Целта е спешното изплащане на предвидените аванси по вече сключените договори, за да се избегне рискът от тяхното прекратяване. Заради липсата на държавен бюджет за 2026-а година, което бави и приемането на бюджетите на общините, досега се отлагаше финансирането, но наближаващите крайни срокове по договорите изискват своевременно осигуряване на плащания. Предлаганият механизъм от зам.-кметовете Георги Клисурски и Виктор Чаушев, както и общински съветници предвижда Столичната община да направи парична вноска чрез емитиране на нови акции, а средствата да отидат единствено за авансови плащания за закупуването на: 20 броя нови нископодови климатизирани съчленени трамвая, 40 броя съчленени тролейбуса, 35 броя 12-метрови тролейбуса от марката Skoda Electric и 50 броя нови бързозарядни електробуса заедно с общо 16 зарядни станции, уточниха от пресцентъра на Столичния общински съвет.

Новият подвижен състав ще даде възможност на общината да изпълни решението на СОС от април тази година за разкриване на 5 нови тролейбусни линии, 2 нови линии с електробуси, електрификация на 6 съществуващи автобусни линии, удължаване на 2 тролейбусни линии и подобряване на интервалите по други 2 линии.

„Тази модернизация е от критично значение за София, тъй като в момента едва 67 от над 200 трамвая в града са в рамките на стандартния си 30-годишен експлоатационен период. Останалите превозни средства са амортизирани и не отговарят на съвременните изисквания за ниски нива на шум, климатизация и достъпна среда. Чрез придобиването на новия подвижен състав не само ще се подобрят условията по съществуващите линии , но и ще се създадат условия за разкриване на изцяло нови транспортни връзки и за замяна на досегашни автобусни линии с екологичен, нулевоемисионен електротранспорт", пише в доклада.