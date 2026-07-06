Все повече малки диви животни постъпват в зооцентъра в Добрич

През последните седмици в зооцентъра в Добрич постоянно постъпват малки диви животни и птици, нуждаещи се от помощ – сърнички, таралежчета, бързолетчета, малки сойки, кукумявки, горски ушати сови и други диви обитатели на природата, алармират оттам.

Някои от тях са ранени или изпаднали в беда, но немалка част са взети от природата от добро желание, без реално да имат нужда от човешка намеса. „Често получаваме сигнали за малки кукумявки и горски ушати сови, намерени на земята или на покриви, които хората решават да приберат. Напомняме, че в действителност в много случаи родителите са наблизо и продължават да се грижат за малките си", казват от зооцентъра.

„Същото важи и за сърничките. Ако не са ранени и не са в непосредствена опасност, те не бива да бъдат взимани от природата. Майките често оставят малките скрити в тревата, докато търсят храна, и се връщат при тях по-късно", добавят оттам.

„За животните, които наистина се нуждаят от помощ, полагаме ежедневни грижи – специализирана храна, ветеринарна помощ, медикаменти, подходящи условия за отглеждане и подготовка за връщане обратно в природата. Това изисква много време, усилия и средства. Затова се обръщаме към всички приятели на зооцентъра с молба: преди да вземете диво бебе от природата, уверете се, че то действително е в беда. А ако се колебаете – свържете се с нас за съвет", казват още служителите.

Те съобщават, че който има желание да помогне за изхранването и грижите за дивите бебета, може да подкрепи дейността на зооцентъра с дарение в натура.