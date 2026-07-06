Слагат таван на университетите, не могат да вдигат таксите за платено повече от 20%

Увеличението на таксите за студентите, които се обучават срещу заплащане, да не надвишава 20% за целия период на обучение спрямо размера на таксата през първата година. Това предвижда проект на решение за одобряване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, публикуван за обществено обсъждане от Министерския съвет.

Новото правило ще се прилага за студентите, приети през учебната 2025/2026 година, както и за всички следващи випуски. Предлага се също законово определеният минимален размер на таксите за платено обучение да бъде намален от 60% на 50% от средствата за издръжка на обучението.

В мотивите си Министерството на образованието и науката (МОН) посочва, че промените целят да осигурят по-голяма предвидимост както за студентите, така и за висшите училища, както и да предотвратят рязко повишаване на таксите, което би могло да затрудни завършването на обучението.

Законопроектът предвижда още таксите за кандидатстване в държавните висши училища да се определят от академичните им ръководства, вместо да бъдат утвърждавани от Министерския съвет, както е по действащия ред.

Сред останалите предложения е включването на регистъра за академично признаване на придобито в чужбина висше образование и научната степен „доктор" към общата информационна система на висшето образование, която се поддържа от Министерството на образованието и науката чрез Национален център за информация и документация (НАЦИД).

Проектът предвижда още въвеждането на служебна проверка на данните за завършено средно и висше образование, както и за признато образование, придобито в чужбина. Според МОН това ще намали административната тежест за гражданите и ще ускори административното обслужване.

С предложените изменения изрично се регламентира и че право на стипендии, финансирани от държавния бюджет, ще имат единствено студентите и докторантите, които се обучават в редовна форма на обучение на места, субсидирани от държавата.

От МОН предлагат срокът за общественото обсъждане да бъде съкратен. Като мотиви се посочват предстоящото начало на кандидатстудентската кампания за учебната 2026/2027 година, необходимостта висшите училища своевременно да определят и обявят таксите за обучение, както и нуждата предвидените административни облекчения да бъдат въведени възможно най-бързо.

Според първите цени за следване, приети в евро през март 545 евро ще бъде средният размер на таксата за обучение на студенти в държавните висши училища през академичната 2026/2027 г., а средната такса за кандидатстване - 40 евро.

За тази година средната такса за студентите бе 1050 лв., което означава вдигане за догодина с 15 лв., или с около 7,5 евро.

Малко по-сериозно поскъпва таксата за кандидатстване - от 60 лв. досега на 40 евро (78 лв.), т.е. около 9 евро повече.

Средната такса за докторантите е 1130 евро, като при тях средният размер на таксата за кандидатстването е 130 евро. Тук вече има скок, защото за настоящата академична година таксата за обучение е 1650 лв. (843 евро), а поскъпването за следващата е с 287 евро. Средният размер на таксата за кандидатстването на докторантите пък скача от 80 лв. (40 евро) на 130 евро, т.е. с 50 евро повече.