Радев пристигна в Анкара, срещна се с Ердоган и турския министър на търговията

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Министър-председателят на България Румен Радев се срещна днес с турския президент Реджеп Тайип Ердоган в президентския комплекс „Бештепе“ в турската столица, съобщиха от пресцентъра на управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието, на която Ердоган е и председател. Радев пристигна в Анкара за срещата на НАТО на 7 и 8 юли.

Това е първата среща, която Ердоган провежда преди предстоящата среща на върха на НАТО, отбелязват турски медии. По-късно днес турският президент ще се срещне и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

В състава на българската делегация, която проведе среща с турския президент, бяха също така вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев, министърът на енергетиката Ива Петрова и министърът на транспорта Георги Пеев. От турска страна в срещата взеха участие министърът на външните работи Хакан Фидан, министърът на енергетиката Алпарслан Байрактар, министърът на транспорта Абдулкадир Уралоглу.

При пристигането си в Анкара Румен Радев беше посрещнат на летището от министъра на търговията на Турция Юмер Болат.

„Посрещнах в Анкара българския премиер Румен Радев, който пристигна в нашата страна, за да се срещне с президента Реджеп Тайип Ердоган“, написа турският министър на търговията в официалния си профил. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’la gerçekleştireceği görüşme için ülkemizi ziyaret eden Bulgaristan Başbakanı Sayın Rumen Radev’i, Ankara’da karşıladık.



Türkiye ile Bulgaristan arasında güçlü komşuluk ilişkileri, karşılıklı güven ve ortak çıkarlar temelinde gelişen… pic.twitter.com/STbD5yDGuJ — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) July 6, 2026

Българската делегация обсъди двустранните отношения и с Болат.

„Решени сме да надградим отношенията между Турция и България, които почиват върху силно добросъседство, взаимно доверие, общи ползи, както и да изведем на още по-преден план отношенията ни във всички области, поставяйки акцент върху търговията, инвестициите, транспорта и енергетиката“, заяви Юмер Болат.

Той увери, че ще продължат общите дейности, които да допринесат за стабилността и благосъстоянието на региона.