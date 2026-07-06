Обвиниха осъждан за притежание на фентанил

Софийска районна прокуратура обвини 38-годишен мъж за държане на фентанил.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 5 юли на ул. „Владайска река" в гр. София, обвиняемият Т.Г. е държал три пакетчета фентанил на различни места и едно пликче с метаамфетамин. Това съобщиха от пресцентъра на Софийска районна прокуратура.

По случая се води досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода".

Т.Г. е осъждан многократно. Предвид високата обществена опасност на деянието, а именно, че малка доза фентанил е възможно да доведе до летален изход, обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.