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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23176362 www.24chasa.bg

Обвиниха осъждан за притежание на фентанил

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Темида

Софийска районна прокуратура обвини 38-годишен мъж за държане на фентанил.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 5 юли на ул. „Владайска река" в гр. София, обвиняемият Т.Г. е държал три пакетчета фентанил на различни места и едно пликче с метаамфетамин. Това съобщиха от пресцентъра на Софийска районна прокуратура. 

По случая се води досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода".

Т.Г. е осъждан многократно. Предвид високата обществена опасност на деянието, а именно, че малка доза фентанил е възможно да доведе до летален изход, обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

Темида

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