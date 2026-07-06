От 7 до 10 юли ще се третира срещу комари в Русе и населените места от общината

Наземни третирания срещу комари ще се извършат на територията на община Русе в периода от 7 до 10 юли, във времето от 20:30 до 00:00 ч. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

На 7 юли ще бъде обработена територията на град Русе. На 8 юли дейностите ще обхванат гр. Мартен и селата Сандрово, Просена, Хотанца, Бъзън и Ястребово. На 9 юли ще се извърши обработка на териториите на ДЗС и Образцов чифлик, селата Червена вода, Николово, Ново село и Тетово, както и лесопарк „Липник". На 10 юли ще бъдат третирани салата Басарбово, Семерджиево и Долно Абланово, както и кварталите Средна кула и Долапите.

При обработките ще се използват препаратите „Цитрол" и „Микрозин", които са сертифицирани и одобрени за употреба от Министерството на здравеопазването. Те са с доказана ефективност в урбанизирани територии и са с висока степен на безопасност за хора и животни.

Технологията на дезинсекция включва използването на специализирани агрегати, които разпръскват топъл аерозол за димна обработка и студен аерозол под формата на микроскопични капки.

При неблагоприятни метеорологични условия обработките ще бъдат отложени за следващия подходящ работен ден.