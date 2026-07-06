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https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/23176429 www.24chasa.bg

В Монтана ще пръскат за втори път срещу комари

Камелия Александрова

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В Монтана ще бъде направено второ пръскане срещу комари Снимка: Камелия Александрова

Днес 6 юли ще бъде извършена втора обработка против комари на паркове, тревни площи по булеварди и улици в Монтана. Пръскането ще започне от 22 часа в крайградските квартали и ще завърши в централната зона. Това са част от сезонните мерки на общинската управа за ограничаване разпространението на комари и за поддържане на по-комфортна градска среда. За третирането на площите ще бъде използван цитрол - инсектицид за борба с вредители (хлебарки, бълхи, дървеници, мравки, мухи, комари и оси.

В Монтана ще бъде направено второ пръскане срещу комари

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