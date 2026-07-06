В Монтана ще пръскат за втори път срещу комари

Днес 6 юли ще бъде извършена втора обработка против комари на паркове, тревни площи по булеварди и улици в Монтана. Пръскането ще започне от 22 часа в крайградските квартали и ще завърши в централната зона. Това са част от сезонните мерки на общинската управа за ограничаване разпространението на комари и за поддържане на по-комфортна градска среда. За третирането на площите ще бъде използван цитрол - инсектицид за борба с вредители (хлебарки, бълхи, дървеници, мравки, мухи, комари и оси.