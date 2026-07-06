Дават на съд две жени, пребили медицинска сестра в Разлог

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Районна прокуратура – Благоевград, Териториално отделение – Разлог, внесе в съда обвинителен акт срещу 60-годишната М.М. и 52-годишната Е.М, за причиняване на телесна повреда на медицински специалист при изпълнение на службата му. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура – София.

На 12 октомври 2025 г. обвиняемата М.М., придружена от Е.М., посетила Филиала за спешна медицинска помощ в Разлог с оплаквания от изтръпване на пръст на ръката.

След извършен преглед било установено, че артериалното й налягане е в норма, поради което лекарят назначил мускулно приложение на диазепам. След поставянето на инжекцията М.М. била помолена да изчака в коридора, за да подейства медикаментът.

Междувременно медицинските служители чули викове от чакалнята, свързани с недоволство от оказаната медицинска помощ. Подаден бил сигнал до органите на МВР чрез паник-бутон и телефонно обаждане.

Непосредствено след това обвиняемите М.М. и Е.М. нахлули в шоковата зала, били агресивни и обиждали медицинския персонал. Една от тях започнала да заснема случващото с мобилен телефон.

При опит на медицинската сестра Е.Г. да спре нерегламентираното заснемане, двете жени й нанесли множество удари с ръце, дърпали и блъскали пострадалата, вследствие на което тя изгубила равновесие и паднала.

Нападението продължило с удари по главата и тялото.

Според изготвената по делото съдебномедицинска експертиза на пострадалата Е.Г. са причинени разкъсно-контузна рана, отоци и кръвонасядания по различни части на главата и тялото, както и мозъчно сътресение, представляващи лека телесна повреда.

Предстои делото да продължи в съда.