Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – Монтана започва разяснителна кампания за опазване на горските и полските територии от пожари през летния сезон.

С повишаването на летните температури драстично нараства рискът от възникване и бързо разпространение на огнени бедствия. Анализите на ГДПБЗН – МВР показват, че най-честите причини за инциденти в природата и земеделските земи остават небрежността при боравене с открит огън и техническата неизправност на селскостопанската техника. В Монтана стартира превантивна кампания срещу пожарите през летния сезон Снимка: Камелия Александрова

С цел намаляване броят на инцидентите, предизвикани от човешка дейност, и за защита на живота и здравето на гражданите, ГДПБЗН – МВР разработи специализирани превантивни брошури. Те ще бъдат използвани в ежедневната дейност на огнеборците в Монтана при работата им с различни местни институции. Брошурите ще се раздават лично на гражданите в малките села по време на регулярните обходи на съвместните екипи между полицията и пожарната.