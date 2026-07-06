ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Две експертизи отложиха делото срещу Ива Михайлова...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23176470 www.24chasa.bg

В Монтана стартира превантивна кампания срещу пожарите през летния сезон

Камелия Александрова

[email protected]

880
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – Монтана започва разяснителна кампания за опазване на горските и полските територии от пожари през летния сезон.

С повишаването на летните температури драстично нараства рискът от възникване и бързо разпространение на огнени бедствия. Анализите на ГДПБЗН – МВР показват, че най-честите причини за инциденти в природата и земеделските земи остават небрежността при боравене с открит огън и техническата неизправност на селскостопанската техника.

В Монтана стартира превантивна кампания срещу пожарите през летния сезон
В Монтана стартира превантивна кампания срещу пожарите през летния сезон Снимка: Камелия Александрова

С цел намаляване броят на инцидентите, предизвикани от човешка дейност, и за защита на живота и здравето на гражданите, ГДПБЗН – МВР разработи специализирани превантивни брошури. Те ще бъдат използвани в ежедневната дейност на огнеборците в Монтана при работата им с различни местни институции. Брошурите ще се раздават лично на гражданите в малките села по време на регулярните обходи на съвместните екипи между полицията и пожарната.

В Монтана стартира превантивна кампания срещу пожарите през летния сезон
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики и началото на телефонната революция