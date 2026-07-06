Мият улици в „Люлин" след големия пожар от миналата седмица

Паралелно с извънредното почистване, екипите продължават работа и по редовния график за миене на над 120 локации в целия район

Столичната община започна интензивно извънредно миене на пътната мрежа в район „Люлин" като допълнителна мярка за подобряване качеството на въздуха след пожара в частната база за отпадъци. Екипите работят по отстраняване на остатъчни частици в 3-ти, 4-ти и 5-ти микрорайон, както и по бул. „Добринова скала". За гарантиране на чистотата и в непосредствена близост до инцидента, общината пое и почистването на бул. „Банско шосе", въпреки че трасето е под управлението на Агенция „Пътна инфраструктура".

Дейностите по извънредното миене започнаха още през почивните дни (4 и 5 юли), като в събота и неделя бяха измити 4-ти и 5-ти микрорайон, както и бул. „Добринова скала". Към днешна дата работата продължава в 3-ти микрорайон, с което извънредният цикъл на почистване в тези части на района ще бъде финализиран.

Допълнителните дейности се извършват паралелно с графика за месец юли, който обхваща общо 128 позиции на територията на район „Люлин". Редовното миене включва всички ключови пътни артерии с масов градски транспорт като булевардите „Сливница", „Панчо Владигеров", „Царица Йоанна" и „Д-р Петър Дертлиев", както и над 60 улици с обществена значимост и вътрешноквартални пресечки. Екипите на Столичния инспекторат осъществяват постоянен контрол на терен, за да се гарантира, че както извънредните, така и плановите дейности се изпълняват в пълен обем.

Столичната община продължава да мониторира данните за качеството на въздуха в района, които потвърждават, че то е напълно стабилизирано след инцидента. Мобилната автоматична измервателна станция (МАИС) ще остане позиционирана в района още 9 дни за допълнителна сигурност. Столичната община призовава гражданите да следят данните за качеството на въздуха в реално време чрез официалната уеб платформа на общината.

Заводът за преработка на пластмаса в столичния район "Люлин" пламна на 1 юли. Няколко дни след това въздухът в района беше влошен, а общината призова детските градини да не извеждат навън децата.