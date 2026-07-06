Българските служби не знаят руският патриарх Кирил да е бил агент на КГБ. Това става ясно от отговор на външната министърка Велислава Петрова на въпрос на депутата Ивайло Мирчев.

"Има ли становища на служба "Военно разузнаване" и на Държавна агенция "Разузнаване" при формирането на българската позиция руският патриарх Кирил, познат още като бивш агент на КГБ с агентурно име "Михайлов", да бъде изваден от 21-ия санкционен пакет срещу Руската федерация?". Такъв въпрос е задал Мирчев на Петрова на 23 юни по реда на парламентарния контрол. Питането му е във връзка със заканата на премиера Румен Радев да наложи вето на 21-я пакет европейски санкции срещу Русия заради войната в Украйна. В списъка на санкционираните влизат и руския патриарх и бившия шеф на "Лукойл" Вагит Алекперов.

Министър Петрова не отговаря точно на въпроса, а обръща внимание на вметката, че патриархът е бил агент на КГБ: "Всички предложения за налагане на ограничителни мерки на ЕС се изпращат на вниманието на всички български компетентни органи, включително Служба „Военно разузнаване и Държавна агенция „Разузнаване". Компетентните български органи извършват анализ в рамките на компетенции си и представят свои становица, като от Служба „Военно разузнаване" и Държавна агенция „Разузнаване не е получена информация за дейност на патриарх Кирил като агент на КГБ".

Българското правителство се обяви против санкционирането на Кирил, понеже било "символно" - срещу главата на руското православие. Предложението на ЕС е обаче да бъде санкционирано физическото лице Владимир Михайлович Гундяев, както е рожденото име на патриарха, който според редица журналистически разследвания е натрупал големи богатства и множество имоти. Преди три години швейцарско издание публикува разследване, според което той е бил агент на КГБ в Швейцария, където е бил в Световния съвет на църквите в Женева. Членството в КГБ било задължително за всеки духовник, който пътува или работи в чужбина. Агент е бил и предшественикът на Кирил - Алексий II.