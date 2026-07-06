Изгребаха настилката на улица в центъра на Пловдив, с ремонта й ще махат болни дървета (Снимки)

На мястото на отсечените липи ще бъдат засадени нови, увери кметът Костадин Димитров
Ремонтът на улица "Д-р Г. М. Димитров" в центъра на Пловдив върви, увериха се градоначалникът Костадин Димитров и кметът на район "Централен" Георги Стаменов. По график тя ще остане затворена до 13 септември. В момента старата настилка се изгребва.
Реконструкцията обхваща участъка между ул. „Цар Асен I" и ул. „Авксентий Велешки". Предвидено е преасфалтиране, нови тротоари и бордюри, както и подмяна на подземната инженерна инфраструктура.
Две седмици преди старта на строителните дейности бе проведена среща с живеещите, за да ги запознаят с предстоящите дейности. Мнозина от тях изразиха опасения, че ще бъдат премахнати липите.
"Нашата цел е едновременно да обновим улицата и да съхраним зеленината. Ще бъдат оформени короните на липите, а единствено болните и опасни дървета ще бъдат премахнати. На тяхно място ще засадим нови, така че улицата да запази своя характер и облик", обеща Костадин Димитров.
Изпълнител на строително-монтажните работи е „Драгиев и Ко" ООД.
За времето на ремонта е въведена временна организация на движението. Затворен за моторни превозни средства е участъкът от ул. „Цар Асен I" до ул. „Авксентий Велешки".
Община Пловдив призовава водачите да спазват въведената временна организация на движението, поставената пътна сигнализация и указанията на контролните органи.