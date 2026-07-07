Над 100 училищни двора в София - със свободен достъп

Пилотни проекти превръщат училището в сърцето на квартала

Две общински програми за най-малките ученици - да творят и дневни лагери до Витоша

Над 100 училищни двора в София са със свободен достъп за граждани не само през лятото, но и през цялата година. Общинските училища са общо 175.

От всички 24 столични района единствено училищата във “Възраждане” и в “Красно село” не пускат свободно както в неучебно време, така и в почивни дни, сочи справка на Столичната община по искане на “24 часа”.

В другите райони в някои училища има ограничения за свободното ползване на дворовете - в някои има достъп в учебно време, но няма в неучебно, а в други - обратното. Има и такива, които са отворени до определени часове.

“За нас обаче въпросът не се изчерпва с броя на отворените училищни дворове, защото един от най-сериозните проблеми е, че много от тези пространства не се ползват по предназначение и често не се пазят. В началото на всяка седмица директорите се сблъскват с последствията от нерегламентирано ползване на дворовете - натрупани отпадъци и повредени съоръжения. Затова по-важното е не само колко са отворени, а как можем да създадем условия те да бъдат качествено поддържани, активно използвани и възприемани като ценна част от кварталната среда”, обясни зам.-кметът по образование на столицата Десислава Желязкова.

Увреждане на имуществото в училищните дворове е основната причина в район “Красно село” да няма нито един със свободен достъп.

“В момента сградата на 142-о и 203-о училище се ремонтира. В 19-о и в 36-о хората прескачат оградите и влизат, но директорите имат проблеми с поддръжката на дворовете и опазването им, защото няма денонощна охрана. Докато това не се гарантира, директорите не са съгласни да има свободен достъп”, обясни кметът на район “Красно село” Цвета Николаева. 75% от спортната инфраструктура в района е обновена и е със свободен достъп.

Общината иска не просто да разшири физическия достъп до училищните пространства, а да създаде регламентиран, сигурен и отговорен модел за ползването им извън учебно време.

“Това е и причината един от основните приоритети на кмета Васил Терзиев да бъде инициативата “Училището - сърцето на квартала”. Това е дългосрочна визия за превръщането на училищата в отворени, модерни и многофункционални обществени пространства. Те имат дворове, спортни площадки, салони и пространства

с потенциал да служат не само на учениците, но и на целия квартал”,

подчерта Желязкова.

Вече се подготвят първите пилотни проекти, които ще бъдат реализирани в 138-о СУЗИЕ “Проф. Васил Златарски” в квартал “Гео Милев”, 104-о ОУ “Захари Стоянов” - в “Мотописта”, 51-о СУ “Елисавета Багряна” в “Хиподрума” и 6-о ОУ “Граф Игнатиев” в центъра. Там се предвиждат модернизация и разширяване на училищната база, както и нов подход към дворовете и спортните съоръжения. Идеята е след учебно време те да се използват от жителите на съответния квартал за спорт, отдих и обществени събития.

“Съществена част от тази концепция е осигуряването на контрол и грижа за пространствата след реализирането на проектите. Те

ще имат охрана и ясен режим на ползване,

така че инвестициите да бъдат запазени във времето и да се създаде култура на споделена отговорност към общото пространство. Убедени сме, че когато хората получат достъп до добре поддържана и сигурна среда, постепенно ще се изградят и навици за нейното опазване”, смята Желязкова.

До 2030 г. всички училища в столицата трябва да са преминали на едносменен режим на обучение. Затова преди дни с официално становище до Министерството на финансите общината настоя за реално финансово обезпечаване на това законово изискване. София иска създаване на целева програма с бюджет 500 млн. евро за периода 2026-2030 г. за разширяване на училищната база в четирите най-големи града в страната - столицата, Пловдив, Варна и Бургас. Сега в София 46 общински училища работят на две смени, а за преминаване към нормален режим е нужно разширение на поне 30 от тях.

Две общински програми за най-малките ученици предлагат различни активности през лятото в столицата.

“Така осигуряваме активно, пълноценно и безопасно лято чрез спорт, учене, игри и преживявания сред природата. Идеята е децата да останат ангажирани през ваканцията по интересен и полезен начин, като същевременно се подпомагат и работещите родители”, подчерта Желязкова.

Програма “Лятна грижа” е насочена към ученици от 1. до 4. клас в общинските училища. Тя се провежда в работни дни от 1 юни до 17 юли и представлява лятна занималня с фокус върху личностното и творческото развитие на децата. Включени са спорт, танци, творчески работилници,

посещения на музеи и паркове,

както и образователни занимания по теми като екология, здраве и безопасност. Бюджетът на програмата е 150 хил. евро, а за нея трябва да кандидатстват общинските училища.

Програма “Витоша на децата” е за деца от предучилищна възраст и ученици от 1. до 4. клас на възраст между 6 и 12 г. От 1 юни до 15 септември тя предлага дневни лагери в природен парк “Витоша”. Акцент са движението, играта и ученето чрез преживяване сред природата, като се насърчават екологичното образование и грижата към планината. Тази година бюджетът на програмата е до 200 хил. евро и

ще осигури качването в планината на 2000 деца

Поради големия интерес към програмата местата се изчерпват бързо въпреки условието, че всяко дете има право да участва за една седмица. Кандидатстването става през сайта на програмата, като първо родителят избира тип лагер - с нощувка или без, и програма. Там става ясен и размерът на самоучастието за родителя, като основната част от цената се поема от общината.

Третата програма “Учим се заедно” подпомага общинските детски градини. Тя се провежда за втора година от 1 юли до 31 август и включва участие на до 200 студенти от педагогически и медицински специалности, които трупат практически опит под ръководството на специалисти, като помагат за допълнителни занимания и грижа за най-малките. Чрез тази програма за втора година

общината осигурява непрекъсната работа на детските градини през лятото

“Тези инициативи превръщат София в град, който мисли за децата си не само през учебната година. Създаваме среда, в която те могат да учат, да спортуват и да се развиват в сигурна и подкрепяща общност, а родителите получават реална подкрепа през лятото”, подчерта Желязкова.