И в Търновската съдебна палата получиха по имейл заплаха за взривно устройство

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Сигнал за бомба е получен тази сутрин около 9.30 ч. на мейл в съдебната палата във Велико Търново.

Задействан е план за реагиране в такива ситуации. Извършена е щателна проверка от полицията и съдебната охрана, взривно устройство и съмнителни предмети не са открити. Не са евакуирани граждани и служители, не са прекъсвани съдебни заседания, посочиха от пресцентъра на Окръжния съд.

Подписана е декларация от стопанина на съдебната палата и работата е продължила нормално.

В съдебната палата се помещават апелативен, окръжен и районен съд, както и апелативна, окръжна прокуратура.

Сигнали за поставени взривни устройства бяха получени в различни институции в страната тази сутрин. Заплахите, изпратени по електронна поща постъпили в съдебни палати, прокуратури, болници и държавни учреждения в Бургас, Разград, Плевен, Ловеч, Габрово, Костинброд и София.

По информация на "24 часа" за изпращането им е използван хакнат мейл. Той е регистриран в страна от Западна Европа. При предишната заплаха бяха ползвани пощи, регистрирани в Италия. Този път акаунтите не са от Апенините.