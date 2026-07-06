Условна присъда получи бизнесмен, източил 32 880 евро чрез ДДС измама

Състав на Окръжния съд в Добрич призна 42-годишен подсъдим за виновен по обвинението, че в периода от 9 юли 2013 г. до 13 януари 2015 г. в град Добрич, при условията на продължавано престъпление, в качеството си на изпълнителен директор и представляващ търговско дружество, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по Закона за ДДС. Той потвърдил неистина в справки-декларации по чл.125, ал.1 от същия закон, използвал документи с невярно съдържание при водене на счетоводството и при представяне на информация пред органа по приходите – Териториалната дирекция на НАП-Варна, офис Добрич. Чрез 14 фактури си приспаднал неследващ се данъчен кредит. Общият размер на неплатените данъчни задължения по ЗДДС и приспаднатия неследващ се данъчен кредит възлиза на 64 308.40 лв. /32 880,36 евро/, представляващи особено големи размери.

На подсъдимия е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 1 година, чието изтърпяване се отлага за срок от 3 години. Санкцията е определено при наличие на изключително и многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства. Мъжът е осъден да заплати на държавата в офис на НАП Добрич, сумата от 32 880,36 евро, представляваща обезщетение за нанесена на бюджета имуществена вреда.