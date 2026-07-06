Полицаи ще "борят" терористи на учение за извънредна ситуация в Добрич

Съвместно учение с практическа част на структурите на Областната дирекция на МВР /ОД МВР/ – Добрич, в условията на извънредна ситуация ще се проведе на 7 юли, съобщават оттам. Учението ще започне на Скейпарка от 11 часа, после продължава в зала "Добротица".

Участие в учението ще вземат служители на ОД МВР Добрич, регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", дирекция „Национална система 112", БЧК, служители от специални тактически действия при ОД МВР – Варна, Зонално жандармерийско управление – Варна, и служители на дирекция „Специални операции и борба с тероризма" при МВР. Учението и тренировката ще се проведат в градския парк „Свети Георги" и района на зала „Добротица".

"Възможно е да се чуят сирени, изстрели с халосни патрони и да се види засилено полицейско присъствие на посочените места. В районите на ученията движението на МПС и пешеходци е възможно да бъде временно ограничено", добавят от полицията.

Целта на тренировката и учението е да се синхронизират действията и връзките между различните структури.От общината в град Добрич призовават гражданите да запазят спокойствие и да се съобразяват с указанията на компетентните органи.