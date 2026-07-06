Съдиите от ВАС избраха шефката на административния съд в Пловдив за член на комисията "Антикорупция"

Общото събрание на съдиите от Върховния административен съд избра шефката на Административния съд в Пловдив за член на Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Тя беше и единствената номинация, която трябваше да бъде избрана от квотата на ВАС.

Новият Закон за противодействие на корупцията влезе в сила от 5 юни. Според него КПК ще се състои от петима - един назначен от президента и по един избран от общите събрания на ВКС и и ВАС, Народното събрание и Висшия адвокатски съвет.

Президентът Илияна Йотова номинира следователя Павел Гайдаров, като в момента тече 7-дневния срок за становища. Адвокатурата вече излъчи Милен Шопов, от парламентарната квота е номиниран Пламен Тодоров, който в момента е шеф на АДФИ, а от квотата на ВКС е номиниран зам.-председателя на административния съд в Русе Ивайло Иванов.

На общото събрание на съдиите от ВАС са присъствали 70 души, съобщиха от институциите. Преди провеждането му конкурсната комисия е изслушала Мариана Шотева.

Изборът се е провел с хартиена бюлетина. Като са гласували 70 съдии, 44 от тях са била „за", 13 „против", 13 бюлетини са недействителни.

Мариана Шотева е с повече от 25 години юридически стаж в съдебната система. Тя има дългогодишен професионален опит в административното и наказателното право. В периода 2014-2022 г. е административен ръководител на Административен съд - Пазарджик, а от 2022 г. досега е председател на Административен съд – Пловдив.

В своята концепция за работа тя поставя акцент върху укрепването на институционалния капацитет на антикорупционния орган, гарантирането на независимост и професионализъм в дейността му, както и върху последователното прилагане на законността и принципите на върховенството на правото.

„Натрупаният през годините практически опит в правораздаването, административното управление и прилагането на политики за прозрачност, отчетност и институционална почтеност ми дава увереност, че бих могла да допринеса за дейността на Комисията за противодействие на корупцията не само с професионални знания и управленски капацитет, но и с ясно съзнание за обществената отговорност, която тази институция носи пред гражданите. Убедена съм, че ефективното противодействие на корупцията изисква независимост, професионализъм, прозрачност, междуинституционално сътрудничество и последователност при прилагането на закона - принципи, които съм следвала през цялата си професионална кариера и които бих отстоявала и като член на Комисията за противодействие на корупцията", пише в мотивационното писмо на съдия Шотева.