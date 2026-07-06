За ден 32 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 3 - за наркотици

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В рамките на изминалия ден са установени общо 32 шофьори, качили се зад волана след употреба на алкохол. 16 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 16 - с над 1,2 на 1000, един е отказал тестване, съобщиха от МВР.

Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 3, трима са отказали тестване.

15 708 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата.

Извършен е контрол на 18 461 водачи и пътници.

Съставени са 4117 фиша и 379 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.