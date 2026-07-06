Катастрофа при км 12 от "Струма", движението към Перник е в една лента

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Временно движението при км 12 на автомагистрала "Струма" в посока Перник е в активната лента заради катастрофа, съобщиха от АПИ.

Спряно е движението в изпреварващата лента. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".