Избор за шефове на полицията иска кметицата на Габрово от Румен Радев

Христова иска среща с премиера и вътрешния министър

Кметът на Габрово Таня Христова изпрати писмо до премиера Румен Радев, в което предлага законодателна промяна, с която ръководителите на структурите на МВР, отговарящи за обществения ред на местно ниво, да получават своята легитимност чрез пряк избор от гражданите в рамките на местни избори.

Според нея правото на спокоен и сигурен живот в Габрово е било поставено под сериозен натиск заради увеличаващата се битова престъпност, нарастващото етническо напрежение и засилващото се усещане за безнаказаност.

Христова посочва още, че прилагането на законите в Габрово не е достатъчно ефективно.

"Местната полиция не осъществява необходимата превантивна дейност и своевременна реакция срещу битовата престъпност с цялата строгост на закона", пише кметът на Габрово в писмото си до министър-председателя.

"Силната държава не е тази, която концентрира всички правомощия в централната власт, а тази, която изгражда работещо партньорство между държавните институции и местното самоуправление в интерес на гражданите. Именно такова партньорство е необходимо днес, за да бъде възстановено доверието в способността на институциите да гарантират обществения ред. Няма да допусна сигурността на габровци да бъде заложник на институционално бездействие", посочва още тя.

Тя настоява за спешна среща с Румен Радев и вътрешния министър Иван Демерджиев. На нея тя иска да се обсъдят "конкретни мерки за възстановяване на сигурността в община Габрово и необходимите законодателни промени за укрепване ролята на местната власт при опазването на обществения ред".

Ето какво гласи цялото писмо на кмета на Габрово Таня Христова:

ДО

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н РУМЕН РАДЕВ

БУЛ. КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР ДОНДУКОВ No 1

СОФИЯ

Относно: Предприемане на спешни мерки за гарантиране на обществения ред в Габрово

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Обръщам се към Вас, с настоящото отворено писмо, в момент на сериозно изпитание за сигурността, спокойствието и обществения ред в община Габрово. Като кмет, избран от гражданите на нашата община, приемам за свой първостепенен дълг да защитавам тяхното право на спокоен и сигурен живот. Днес това право е поставено под сериозен натиск, поради ескалиращата битова престъпност, нарастващото етническо напрежение и засилващото се усещане за безнаказаност.

Проблемът в Габрово не се корени в липсата на закони, а в недостатъчно ефективното им прилагане. Практиката показва, че местната полиция не осъществява необходимата превантивна дейност и своевременна реакция срещу битовата престъпност с цялата строгост на закона. Това създава усещане за безнаказаност, разколебава доверието на гражданите в способността на държавата да гарантира тяхната сигурност, поставя под риск обществения ред и създава у нарушителите усещане за недосегаемост.

Община Габрово последователно инвестира значителен финансов и организационен ресурс в изграждането на съвременни системи за видеонаблюдение, подобряване на градската среда и превенция на престъпността. Тези усилия обаче не могат да постигнат пълния си ефект без своевременно и ефективно полицейско присъствие и решителни действия на терен.

Кметът е най-близката до гражданите институция и ежедневно носи обществената отговорност за тяхното спокойствие и сигурност. В същото време ключовите оперативни правомощия за противодействие на престъпността ca съсредоточени в държавните правоохранителни органи. Когато между обществената отговорност на кмета и неговите законови възможности за действие съществува такова несъответствие, цената се плаща от гражданите.

Поради това настоявам за конкретни и неотложни законодателни промени, които да предоставят на кметовете реални механизми за участие, координация и контрол при планирането и изпълнението на мерките за обществен ред на територията на общините. Това следва да включва по-ясно регламентирани правомощия по отношение на общинските структури за сигурност, по-ефективно взаимодействие с органите на МВР, взаимна отчетност и възможност местната власт да изисква своевременни действия при системни проблеми с битовата престъпност и нарушенията на обществения ред.

Настоявам за законов модел, при който отговорността, възложена на местната власт от гражданите, е подкрепена с достатъчно ясни и ефективни инструменти за действие. Това не е въпрос на повече власт за кметовете, а на по-силна защита на гражданите и възстановяване на авторитета на местната власт като реален гарант за обществения интерес. Когато държавните правоохранителни органи не успяват да осигурят необходимото ниво на защита, законът следва да предостави на местната власт възможност да участва по-активно в гарантирането на обществения ред, в рамките на ясно определени и законосъобразни правомощия.

Предлагам законодателна промяна, с която ръководителите на структурите на МВР. отговарящи за обществения ред на местно ниво, да получават своята легитимност чрез пряк избор от гражданите в рамките на местни избори.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАДЕВ,

Като дъщеря на военен офицер съм възпитана в уважение към пагона. За мен той винаги е бил символ на честта да служиш и на отговорността да действаш. Именно затова вярвам, че когато общественият ред и сигурността на гражданите са застрашени, хората, които носят пагон, нямат право на колебание или отстъпление от своя дълг.

Силната държава не е тази, която концентрира всички правомощия в централната власт, а тази, която изгражда работещо партньорство между държавните институции и местното самоуправление в интерес на гражданите. Именно такова партньорство е необходимо днес, за да бъде възстановено доверието в способността на институциите да гарантират обществения ред. Габрово винаги е бил град на реда, законността и трудолюбието. Няма да допусна сигурността на габровци да бъде заложник на институционално бездействие.

Настоявам за спешна среща с Вас и министъра на вътрешните работи, на която да обсъдим конкретните мерки за възстановяване на сигурността в община Габрово и необходимите законодателни промени за укрепване ролята на местната власт при опазването на обществения ред.

С уважение:

Таня Христова

Кмет на Община Габрово

На 6 май 2026 г. в Габрово имаше сбиване между група хора, при което са пострадаха участниците в инцидента. По случая бе образувано досъдебно производство, а служители на Министерството на вътрешните работи започнаха разследване за установяване на всички обстоятелства около случилото се.

След инцидента в града бяха организирани граждански протести. Участниците заявиха, че настояват за бързо изясняване на случая, ефективни действия от страна на правоохранителните органи и гарантиране на обществения ред и сигурността. По време на протестните прояви бе засилено полицейското присъствие с цел недопускане на нарушения на обществения ред.

На 19 юни 2026 г. в Габрово беше регистриран нов случай на сбиване, по който също започна разследване. След инцидента отново се проведе протест, на който граждани изразиха безпокойство във връзка с обществената сигурност и настояват за последователни мерки за предотвратяване на подобни случаи.

Към момента разследванията продължават.