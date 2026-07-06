Оставиха в ареста шефа на ВиК-Бургас, обвинението е за 303 хил. евро

Бургаският окръжен съд остави в ареста шефа на ВиК-Бургас Цветан Минчев и подчинения му Илчо Боев.

Обвинението срещу двамата е за нанасяне на щети в размер на 303 хил. евро на дружеството в качеството им на длъжностни лица. Става въпрос за възлагане на обществена поръчка на външна фирма за почистване на 70 дъждовни кладенеца на територията на Бургаска област. В хода на разследването било установено, че поръчката е фиктивно изпълнена като повечето от кладенците не са били почистени, но въпреки това на фирмата изпълнител било платено, разкри прокурор Иван Кирков. И добави, че ако бъдат признати за виновни, двамата ги грози затвор от 2 до 8 години.

Според държавното обвинение акцията във ВиК била по сигнал, а сумата на цялата обществена поръчка била за 1 млн. евро. Мирчев се оправда, че сигналът идвал от негов служител, който бил с предупреждение за уволнение, а зашитата определи ареста му като "репресия".

"Считам, че обвиненията са неверни. Аз не ходя по обекти и огледи и няма как да знам почистени ли са кладенците или не. Във ВиК-Бургас работят около 1300 души на огромна територия и с много поръчки. Нямам възможност да ходя и да следя кой какво прави, има структура, която отговаря за различните експертни дейности, създадена е структура на организация на дружеството. Аз работя само с документи. В случая беше избрана фирма изпълнител, хидрогеологът Радослав Колев посочи, че тези кладенци трябва да бъдат почистени, премина се към поръчка. Фирмата е предоставя фактура за изпълнена поръчка, подписа и заверена от спедиторския контрол и накрая документите идват при мен, за да извърша плащането. Абсолютно нищо нередно не съм извършил", каза в своя защита Цветан Мирчев.