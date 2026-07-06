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Министър Ивкова проверява спешни отделения в цялата страна

Волен Стефанов

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Министърът на здравеопазването Катя Ивкова с Областния управител на Благоевград Васил Трендафилов СНИМКА: Министерство на здравеопазването
  • Министърът инспектира обектите по проекта за модернизация на спешната помощ
  • 136 са завършените отделения, 59 в процес, а 40 невъзможни

"Няма да се ръководя само от доклади. Искам да видя със собствените си очи какво е направено, какво е спряло и какво трябва да се промени. За всеки обект трябва да има решение, а не оправдание. Това очакват хората и това ще направим", заявява министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

Тя започва поредица от проверки в цялата страна на обектите по проекта за модернизация на системата за спешна медицинска помощ. Катя Ивкова ще инспектира всички обекти, за които е необходима пряка оценка и своевременни управленски решения, съобщават от министерството.

Целта е на място да бъде оценен напредъкът по изпълнението, да бъдат идентифицирани рисковете пред завършването на отделните обекти и да се предприемат необходимите мерки.

От ведомството обещават засилен ежедневен контрол, така че строително-ремонтните дейности да приключат в предвидените срокове.

До 31 октомври 2026 г. трябва да бъдат приключени всички допустими дейности, добавят още от ведомството.

Към момента са завършени и въведени в експлоатация 136 обекта. Останалите 99 изискват спешни решения във връзка с изпълняваните от строителите дейности.

От тях 40 обекта са оценени като невъзможни за реализиране при настоящите условия, но здравното министерство предлага алтернативен подход - промяна на обхвата на дейностите към текущ ремонт след съгласуване с Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Според ведомството така обектите ще са завършени в срок до два-три месеца.

С изцяло европейски средства до 2023 г. са завършени и въведени в експлоатация 54 обекта, а други 25 са със завършени строителни дейности и подписан Акт 15.

Министър Ивкова вече е посетила обектите в Благоевград, Кресна, Петрич и Сандански заедно с областния управител на Благоевград Васил Трендафилов и директора на Регионалната здравна инспекция - д-р Калоян Калоянов.

Обиколката ще продължи и в останалите области на страната, като ще обхване всички обекти, за които е необходима пряка оценка и своевременни управленски решения, съобщават от министерството.

След проверките на място за всеки обект ще бъдат предприети необходимите действия, за да бъде ускорено изпълнението на проекта и модернизацията на системата за спешна медицинска помощ да приключи в предвидените срокове.

Общият финансов ресурс, разплатен с европейски средства по проекта, възлиза на 133,77 млн.
В допълнение към тези средства, от 01.01.2024 г. незавършените строителни дейности се финансират със средства от държавния бюджет в размер на 45,27 млн. лв., допълват от министерството.

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова с Областния управител на Благоевград Васил Трендафилов СНИМКА: Министерство на здравеопазването

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