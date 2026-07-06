Лена Бориславова се върна към правото, търси си стажанти, но първо без пари

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Бившата депутатка от ПП-ДБ Лена Бориславова се е завърнала към правото. Пише във фейсбук, че търси стажанти, които са студенти по право, като стажът е неплатен.

Има възможност обаче стажантите да бъдат поканени да сключат постоянен трудов договор за платена позиция от октомври 2026 г.

Изискванията са кандидатите да могат да вникват в сложни правни казуси, да анализират съдебни документи и имат интерес в сферата на върховенство на правото.

Ето какво казва тя в публикацията си:

Търся мотивирани стажанти - студенти по право със завършен трети до пети курс, които умеят да вникват в сложни правни казуси, да анализират съдебни документи и имат интерес в сферата на върховенство на правото.

Ако отговаряте на тези условия и желаете да учите нови неща, докато работите изцяло дистанционно до 15-20 часа седмично, моля изпратете кратка автобиография на имейл [email protected].

Срокът за кандидатстване за стажантска позиция е до 17 юли 2026, а стажантската програма ще обхване месеците август и септември 2026 г. Избрани кандидати ще бъдат поканени на интервю - на живо или онлайн.

Стажът е неплатен с опция да бъдете поканени да сключите постоянен трудов договор за платена позиция от октомври 2026 г. (с възможност за работа на пълен или на половин работен ден).

Преди предсрочните парламентарни избори на 19 април 2026 г. стана ясно, че Бориславова няма да е част от листите на ПП-ДБ.

"След четири години в активната политика, взех решение да не участвам в предстоящите предсрочни парламентарни избори", написа тогава Бориславова във фейсбук и обяви, че работи по два нови проекта, с които ще се изправи по нов начин срещу произвола, безнаказаността, простащината и наглостта в политиката у нас.

Малко преди нея в политическа пенсия се озова бившият съпредседател на "Промяната" Кирил Петков, чийто шеф на кабинета като премиер бе младата юристка. А и тя бе човекът, който бе най-близо до него и най-високо в "Продължаваме промяната", когато той бе на върха в партията и изпълнителната власт.