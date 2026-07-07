Крум от Варна е с 2 шестици на матурите в 7-и клас, след като създаде приложение, което заменя частните уроци

Ученикът се занимава с програмиране, но мечтата му е да е артист или режисьор

Докато повечето седмокласници още мислеха как да се подготвят за матурите, 13-годишният Крум Стоянов от варненското училище “П. Р. Славейков” вече бе направил нещо различно – създал е собствено приложение с изкуствен интелект, което помага именно за тази подготовка.

Идеята му звучи амбициозно: учениците да учат по-ефективно, по-интересно и – в бъдеще – дори без нужда от частни уроци.

Театър, китара… и програмиране

Крум не е типичният “технически” ученик.

Той е пълен отличник, а любимите му предмети са български език, математика и музика. В свободното си време свири на китара и се отдава на театралното изкуство, като участва активно в две школи.

“Обичам енергични роли, които са далеч от мен. Харесва ми да се предизвиквам”, казва той. В момента репетира в мюзикъла “Матилда”, а в друга постановка, “Семейство Адамс”, се готви за ролята на Гомес.

Паралелно с това обаче развива и друга страст – програмирането и изкуствения интелект.

Приложението си създава за 4 дни

Всичко започва от училищна задача.

“Трябваше да направим проект – да измислим продукт и реклама за него. Аз реших, че този продукт може да е реален”.

Така се ражда идеята за Easy Learning AI – приложение, което използва изкуствен интелект, за да помага на учениците да учат. Сега е на етап демоверсия, създадена за 20 часа.

“За четири дни - по 4-5 часа на ден работих”, разказва Крум

Как работи Easy Learning AI

Приложението не е просто чаjбот, който дава готови отговори. Напротив – идеята е да учи ученика да мисли.

“То следи нивото ти, дава ти задачи и обратна връзка. Помага ти да разбереш какво не знаеш и как да се подобриш”, обяснява момчето.

Сред функциите са:

създаване на тестове за самоподготовка,

подготовка за външното оценяване по български и математика,

анализ на грешките и съвети за подобрение,

генериране на нови задачи по модели от предишни години.

Но най-интересната част е “геймификацията”.

“Ако отговориш правилно, получаваш монетки. С тях влизаш в escape room, където решаваш задачи като в игра. Учиш, но без да усещаш, че учиш – това е идеята”, твърди Крум.

Изкуственият интелект – помощник, не заместител

Момчето е категорично – проблемът не е в технологиите, а в начина, по който се използват. И в намирането на баланс.

“Много ученици го използват, за да им върши работата. Това не им помага. Напротив – вреди им. AI може да обяснява, да дава насоки, да помага да разбереш урока. Но не трябва да мисли вместо теб и да ти пише домашните”, казва Крум.

Той дори има ясни правила за употреба от учениците:

да използват AI за обяснение, не за готови отговори,

да проверяват информацията,

да задават точни въпроси,

да мислят самостоятелно.

“Учителите и родителите трябва да обясняват това на децата, за да ги напътстват от самото начало”, казва седмокласникът.

Създадено с… изкуствен интелект

Любопитен детайл е, че самото приложение е създадено с помощта на различни AI инструменти. “Комбинирах няколко модела – включително ChatGPT и други”, обяснява Крум. Така на практика изкуственият интелект помага да се създаде система, която учи как да използваме… изкуствен интелект.

Засега – демо, утре – реален проект

В момента Easy Learning AI съществува като демоверсия и се използва само от самия Крум. Причината е проста – за да стане реално приложение, са нужни още ресурси. “Трябват учители, които да създават задачи, издателства, които да дадат съдържание, сървъри, финансиране”, предвижда бизнес планът на момчето.

Мечтата му е ясна: “Да стане истинско приложение, което да помага на седмокласници да се подготвят без частни уроци”.

Въпреки проекта Крум не разчита само на технологията. Подготвя се с книги, анализи, собственото си приложение и дори посещава онлайн уроци по български и математика. “Използвам всичко, което може да помогне”, твърдо следва принципа си кандидат-гимназистът. И на двете матури има шестици. Сега предстои подреждането на желанията и се чака първото класиране.

Сигурно си мислите, че Крум планира да стане програмист, но всъщност се е устремил в тотално различна посока - иска да стане актьор, сценарист или режисьор.

Затова се ориентира към езикови гимназии във Варна – защото вярва, че езиците отварят врати. “Колкото повече езици знаеш, толкова по-добре”, убедено е момчето.

Едно поколение напред

Младото поколение не просто използва технологиите, а ги създава и Крум е доказателство за това. И може би най-важното – мисли критично за тях.

AI е много полезен. Но само ако го използваме правилно, казва 13-годишният варненец, който не просто учи за бъдещето, а се опитва да го създаде.