Крум от Варна е с 2 шестици на матурите в 7-и клас, след като създаде приложение, което заменя частните уроци

Ученикът се занимава с програмиране, но мечтата му е да е артист или режисьор
Докато повечето седмокласници още мислеха как да се подготвят за матурите, 13-годишният Крум Стоянов от варненското училище “П. Р. Славейков” вече бе направил нещо различно – създал е собствено приложение с изкуствен интелект, което помага именно за тази подготовка.
Идеята му звучи амбициозно: учениците да учат по-ефективно, по-интересно и – в бъдеще – дори без нужда от частни уроци.
Театър, китара… и програмиране
Крум не е типичният “технически” ученик.
Той е пълен отличник, а любимите му предмети са български език, математика и музика. В свободното си време свири на китара и се отдава на театралното изкуство, като участва активно в две школи.
“Обичам енергични роли, които са далеч от мен. Харесва ми да се предизвиквам”, казва той. В момента репетира в мюзикъла “Матилда”, а в друга постановка, “Семейство Адамс”, се готви за ролята на Гомес.
Паралелно с това обаче развива и друга страст – програмирането и изкуствения интелект.
Приложението си създава за 4 дни
Всичко започва от училищна задача.
“Трябваше да направим проект – да измислим продукт и реклама за него. Аз реших, че този продукт може да е реален”.
Така се ражда идеята за Easy Learning AI – приложение, което използва изкуствен интелект, за да помага на учениците да учат. Сега е на етап демоверсия, създадена за 20 часа.
“За четири дни - по 4-5 часа на ден работих”, разказва Крум
Как работи Easy Learning AI
Приложението не е просто чаjбот, който дава готови отговори. Напротив – идеята е да учи ученика да мисли.
“То следи нивото ти, дава ти задачи и обратна връзка. Помага ти да разбереш какво не знаеш и как да се подобриш”, обяснява момчето.
Сред функциите са:
- създаване на тестове за самоподготовка,
- подготовка за външното оценяване по български и математика,
- анализ на грешките и съвети за подобрение,
- генериране на нови задачи по модели от предишни години.
Но най-интересната част е “геймификацията”.
“Ако отговориш правилно, получаваш монетки. С тях влизаш в escape room, където решаваш задачи като в игра. Учиш, но без да усещаш, че учиш – това е идеята”, твърди Крум.
Изкуственият интелект – помощник, не заместител
Момчето е категорично – проблемът не е в технологиите, а в начина, по който се използват. И в намирането на баланс.
“Много ученици го използват, за да им върши работата. Това не им помага. Напротив – вреди им. AI може да обяснява, да дава насоки, да помага да разбереш урока. Но не трябва да мисли вместо теб и да ти пише домашните”, казва Крум.
Той дори има ясни правила за употреба от учениците:
- да използват AI за обяснение, не за готови отговори,
- да проверяват информацията,
- да задават точни въпроси,
- да мислят самостоятелно.
“Учителите и родителите трябва да обясняват това на децата, за да ги напътстват от самото начало”, казва седмокласникът.
Създадено с… изкуствен интелект
Любопитен детайл е, че самото приложение е създадено с помощта на различни AI инструменти. “Комбинирах няколко модела – включително ChatGPT и други”, обяснява Крум. Така на практика изкуственият интелект помага да се създаде система, която учи как да използваме… изкуствен интелект.
Засега – демо, утре – реален проект
В момента Easy Learning AI съществува като демоверсия и се използва само от самия Крум. Причината е проста – за да стане реално приложение, са нужни още ресурси. “Трябват учители, които да създават задачи, издателства, които да дадат съдържание, сървъри, финансиране”, предвижда бизнес планът на момчето.
Мечтата му е ясна: “Да стане истинско приложение, което да помага на седмокласници да се подготвят без частни уроци”.
Въпреки проекта Крум не разчита само на технологията. Подготвя се с книги, анализи, собственото си приложение и дори посещава онлайн уроци по български и математика. “Използвам всичко, което може да помогне”, твърдо следва принципа си кандидат-гимназистът. И на двете матури има шестици. Сега предстои подреждането на желанията и се чака първото класиране.
Сигурно си мислите, че Крум планира да стане програмист, но всъщност се е устремил в тотално различна посока - иска да стане актьор, сценарист или режисьор.
Затова се ориентира към езикови гимназии във Варна – защото вярва, че езиците отварят врати. “Колкото повече езици знаеш, толкова по-добре”, убедено е момчето.
Едно поколение напред
Младото поколение не просто използва технологиите, а ги създава и Крум е доказателство за това. И може би най-важното – мисли критично за тях.
AI е много полезен. Но само ако го използваме правилно, казва 13-годишният варненец, който не просто учи за бъдещето, а се опитва да го създаде.