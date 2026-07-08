Денем кораб, вечер ресторант - "Калиакра" сама събира пари, за да оцелее

При нужда баркентината бързо влиза в обичайната си роля. Уговорката със заведението е седмица за седмица, а приходите покриват всички разходи

За второ поредно лято баркентината "Калиакра", акостирала на Морската гара във Варна, ще функционира и като част от ресторант. Новината потвърди кап. Денчо Добрев, директор на Българския морски квалификационен център (БМКЦ), към който е причислен ветроходът.

Грижите за него са скъпи и центърът не може да ги покрие. Парадоксът е, че

като търговско дружество не може да има субсидии от държавата,

а приходите от дейностите на центъра не стигат. Освен това той трябва да финансира и поддръжката на двата ферибота, което също е много скъпо. В активите на БМКЦ освен учебния ветроходен кораб "Калиакра" са и фериботите "Героите на Одеса" и "Героите на Севастопол". Те се водят стратегически обекти, защото могат да превозват военна техника. Не носят приходи от години, а само генерират огромни разходи за морския център. Кап. Денчо Добрев, директор на Български морски квалификационен център (БМКЦ) СНИМКА: ОБЩИНА ВАРНА

Затова директорът кап. Добрев е принуден да търси други методи за финансиране въпреки критично настроените в морските среди варненци.

"Калиакра" не е превърната в ресторант, само за няколко часа става такъв",

категоричен е капитанът.

При нужда и заявка баркентината бързо влиза в обичайната си роля. Уговорката с ресторанта е седмица за седмица, а приходите от нея покриват всички разходи по поддръжка - заплати, за пристанищни и канални такси, ток, за вода. Или поне така е било миналото лято.

През деня както миналата година се качват стажанти от Морското училище, ученици от Варненската морска гимназия правят своята учебно-производствена практика и вечерта се редят само маси на борда.

Има финансови предложения, на които обаче капитанът отказва. Като например миналото лято млад мъж му предложил 20 хил. лв. за кратко време, в което да направи предложение за женитба на приятелката си, като на палубата искал да качи и оркестър "Карандила".

"Поддръжката на двата ферибота е убийствена",

признава кап. Добрев. "Те са 48-годишни, трябва да им осигурим охраната, тока, кейовите места, данъците, застраховките и всички разходи, които има един кораб. "

Те са прехвърлени към морския квалификационен център, който също е 100% държавно акционерно дружество, при продажбата на БМФ през 20008 г. В първите години правят чартърни плавания, но откакто са спрели - не носят никакви приходи.

От 2008 г. до края на 2025 г. са платени повече от 4 млн. лв. разходи за амортизация и поддръжка на "Калиакра", отделно за фериботите. СНИМКА: НАДЕЖДА АЛЕКСИЕВА

Първият капитан на "Калиакра" - Тома Томов, също е бил в омагьосания кръг на менажирането на баркентината и разбира затруднението на кап. Добрев.

Иска му се сега тя да вее гордо платна на летните регати в Европа, където не само ще носи ветроходната слава на България, но и ще печели пари за нейното оцеляване.

В момента се провежда Tall Ships регата в Дания, Нидерландия и надолу към Франция, там има над 120-130 кораба участници, все са от калибъра на "Калиакра".

Те всички возят практиканти, които плащат по 100-120 евро на ден.

Една от идеите за спасяване на "Калиакра" е да бъде дадена към Морското училище,

като така за нея ще могат да бъдат отпускани средства от бюджета.

Или неправителствена организация да започне да се грижи за нея, както се случва в много държави. Но този вариант в момента не е на хоризонта и затова баркентината ще приема вечерни гости през сезона, за да се издържа. Миналото лято на палубата, превърната за няколко часа в ресторант, са се качили 3000 души, отбелязва кап. Добрев.

"Калиакра" не е просто красив кораб, а един от най-разпознаваемите символи на българското мореплаване. В продължение на десетилетия баркентината носи българския флаг по най-престижните ветроходни регати в света и печели уважението на морската общност.

"Калиакра" е построена през 1984 г. в корабостроителницата в Гданск, Полша, по проект на местния корабен конструктор Зигмунт Хорен. Тя е третият кораб от серия еднотипни учебни ветроходи заедно с полските Pogoria и Iskra.

Баркентината е дълга около 52 метра, има 3 мачти и над 1000 квадратни метра платна

На борда могат да плават около 15 души постоянен екипаж и повече от 30 курсанти, които се обучават в реални морски условия.

Още от създаването си корабът е предназначен за практическото обучение на курсантите от Висшето военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров" и бъдещите офицери от търговския флот. Днес собственик е БМКЦ, а корабът продължава да изпълнява учебни плавания.

Още с първите си участия "Калиакра" започва да печели отличия в международните регати. Морските специалисти я определят като един от най-бързите ветроходи в своя клас. Едно от най-запомнящите се плавания е през 1992 г., когато участва в международната регата Columbus '92 по повод 500 години от откриването на Америка. Тогава

"Калиакра" прекосява Атлантическия океан два пъти и завършва трета

в крайното класиране сред 143 ветрохода от цял свят. През годините на борда са се качвали множество официални гости, сред които Хуан Карлос I, Хокон Магнус, държавници, дипломати и известни личности.

Освен учебен кораб "Калиакра" се превръща в една от емблемите на Варна. При всяко участие в международни регати тя представя България редом с най-известните ветроходи в света и допринася за популяризирането на българското морско образование.

Именно затова много капитани и моряци смятат, че мястото е в международните регати, а не постоянно на кея. Според тях корабът може не само да пази традицията, но и сам да изкарва средства чрез учебни плавания с практиканти – модел, който успешно прилагат десетки европейски ветроходи.