Стари имейли с “бомба от Аллах” блокираха държавата (Обзор)

Писмата пристигнали през уикенда, отворили ги в понеделник сутринта

Над 300 съдебни дела бяха отложени в цялата страна заради поредната вълна от фалшиви сигнали за бомби по имейл. Писмата са получени през уикенда, но са прочетени от различните ниституции в понеделник сутринта.

“Днес с позволението на Аллах оставих бомба във вашата сграда. 2 часа след получаване на това съобщение бомбата ще се взриви. После нашите братя и бойци ще довършват оцелелите. Аллах Акбар”, гласял текстът на мейла, получен от различни съдилища, прокуратури, болници, общини и много други държавни институции. Никой не се е усетил, че двата часа от получаването на съобщението отдавна са минали и бомба не е избухналa.



“Имаме извънредна ситуация, поради което моля да се евакуирате от сградата”, чули посетителите на Софийския районен съд, който е най-големия и натоварен в страната.

Съобщението отекнало по уредбите на български и английски език в наказателното отделение на съда - гражданското е в друга сграда. Било 11 ч. Последвала проверка, която била над 3 часа. Адвокати обясниха, че имали други ангажименти и се наложило да пуснат молби за отлагане на делата си. Повечето го направили за след съдебната ваканция.

Малко по-рано на мейла на Софийската градска прокуратура получили същия мейл. Държавното обвинение е ситуирано в 3 сгради - Съдебнатата палата, както и на улиците “Черковна” и “Съборна”. Така изпразнени се оказаха и останалите софийски съдилища - градският, апелативният, върховният касационен и дори софийският окръжен съд. Всички те се помещават в Съдебната палата, а градският има помещения и на “Черковна”. Освен това се блокира и работата на съответните прокуратури. Всички сгради бяха изпразнени до приключване на проверката. Тя завърши около 12 ч, когато хората се върнаха в помещенията (как протичат те - виж по-надолу). Сред другите инстутиции, получили мейла в София, попадат администрати-вният съд и дори правосъдното министерство.

Сигнал за поставено взривно устройство е подаден и в Съдебната палата в Бургас. Той постъпил в полицията минути преди началото на делото срещу Никола Бургазлиев. Мъжът е обвинен за тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг през миналото лято. Съдебната палата е била евакуирана до уточняване на наличието на взривно устройство в сградата. Сигнали са изпратени на имейла на районните прокуратури в областта. Те гласят, че във всички съдебни палати в района има поставени взривни устройства.

Заплахи за поставени взривни устройства, изпратени по електронна поща, са получени и в Съдебната палата в Разград. Работещите в Окръжния съд, Административния съд и прокуратурата в Разград са изведени от сградата заради имейлите, съобщиха от МВР.

Интересното е, че там писмата са били нови - от понеделник сутринта. Районът е отцепен и е задействана процедурата за реагиране в такива ситуации. Заплахи имало и към болници.

Съдебната палата в Плевен беше затворена до 13 часа след получен сигнал за бомба. Незабавно са били евакуирани всички магистрати, съдебни служители и граждани, намиращи се в сградата. На място са предприети проверки от компетентните органи.

Сигнали за поставени бомби са получени в три институции в Ловеч - Съдебната палата, офис на Националната агенция за приходите, който се помещава в сградата на Областната администрация, както и в общината. Служителите били евакуирани, а полицаи проверили сградите.

Сигнал за бомба е получен и в общината в Добрич. “Около 11 часа на 6 юли – понеделник, в община град Добрич е получен сигнал във връзка с информация, подадена на телефон 112 от частно лице, за получен имейл за поставени взривни устройства в сградата на община Добрич. В изпълнение на стандартните процедури за сигурност сградата беше евакуирана до 13 часа, за да бъде извършен необходимият оглед от компетентните органи. След приключване на проверката администрацията ще продължи работата си с граждани”, съобщиха оттам. Така това бе първата институция, която съобщи публично за заплахата.

В Костинброд също имаше сгинал за бомба. Той бе получен в прокуратурата. Тъй като тя е в една сграда с общината, и двете институции бяха евакуирани.

Всички писма са били пратени от един и същи мейл адрес. Той е регистриран в страна от Западна Европа. Данните на службите показват, че е бил хакнат.

С мейли, регистрирани в Италия, преди месец имаше 3 поредни дни с бомбени заплахи. Те бяха получени в стотици училища в цялата страна. Интересното е, че тогава бяха матурите на четвъртокласниците. Проверките обаче продължиха по 20 минути и не се бе стигало до евакуации.

И през трите дни бяха ползвани хакнати мейли, регистрирани в Италия. В първите мейли - от 3 юни, заплахите бяха за мини, а не бомби. На следващия ден вече ставаше дума за взривни устройства. Писмата споменаваха 5 места - катедрален храм “Успение Богородично” във Варна), международните летища в София и Варна, МБАЛ “Св. София” в София и Моста на дружбата в Русе. И тогава мейлите споменаваха за бойци.

Според запознати и тогава, и сега, за да се сдобият с мейлите на институции, изпращачите са ползвали изкуствен интелект. За трите атаки подозренията на властите са, че става въпрос за паникатака от групировка от чужбина.

Съмненията падат върху така наречените комъри и банда, известна като 764. Те имат разнородни дейности и секции, включително с каране на деца да се самонараняват, има и самоубийства. В случая обаче се подозират клонове, които разпращат мейли с бомбени заплахи в други държави и след това по различни чат канали и приложения се хвалят на приятели как са вдигнали службите на съответната държава на крак. И двете групировки имат членове из цял свят, а правилото е никога да не се пускат мейли до страната, от която си.

Любопитното е, че евакуация всъщност не се е налагала. През пролетта на 2023 година имаше мода, при която постоянно се появяваха фалшиви сигнали за взривни устройства.

Често ги пращаха ученици, които не искаха да се явяват на контролни или пък се забавляваха да изпразнят мола. Ползваха готови шаблони, които намираха в интернет. Например, че заплахата е от името на “Ислямска държава”. Пращаха се от мейли като gmail. Тъй като неговите сървъри са в САЩ, трябваше да се ангажират и партньорски служби, дори писмото да е изпратено от центъра на София. Тогава вътрешен министър, но служебен, беше Иван Демерджиев.

Той се ядоса, че при всеки сигнал полицията е длъжна да евакуира сградите. Обясни, че се действа по протокол от 2000 година. Затова бе изработен нов. Според него вече само по преценка на риска се стига до евакуация. Така подобни сигнали намаляха драстично до новите вълни, започнали през юни. Наказанията обаче са малки – до 2 години за фалшив сигнал, а при случаи с тежки последици са предвидени до 5 години. При непълнолетни с чисти досиета на практика това значи условни присъди, тъй като няколко часа затваряне на мола няма как да бъде прието от съда за значителни последици.