Асен Василев: Бюджетът на кабинета "Радев", е по-лош от този на кабинета "Желязков"

През 2026 г. всеки българин ще плати 65 евро повече, но ще получи същото като през 2025 г., заявява Василев

Бюджетът, предложен от кабинета на Радев, е по-лош от бюджета, предложен от кабинета Желязков. Това пише бившият финансов министър и лидер на "Продължаваме промяната" Асен Василев в своя публикация във фейсбук.

"Философията на бюджета на Здравната каса е ясна: всеки гражданин (от бебето до пенсионера) плаща по 65 евро повече. Средствата за лекарите, медицинските сестри, отдалечените райони и превенцията се замразяват. Контролът се отлага за някой друг път", посочва той.

Ето какво гласи публикацията му:

Бюджет 2026: Перо по перо (Част 4)

Да поговорим за бюджета за здравеопазване. В последните 5 години бюджетът на Здравната каса се е удвоил от 5.1 милиарда лева през 2021 г. до 5.3 милиарда евро (10.3 милиарда лева) през 2026 г. Въпреки това, България остава страната в ЕС с най-голямо доплащане за здравни услуги и българските граждани посочват здравеопазването като един от най-големите проблеми на страната.

Бюджетът, предложен от кабинета на Радев, е по-лош от бюджета, предложен от кабинета Желязков. Увеличението на бюджета на Здравната каса е 8%. С други думи, през 2026 г. всеки български гражданин ще плати 65 евро повече, но ще получи същото като през 2025 г.

- Парите за болниците се увеличават с 218 милиона евро, но няма предвидени средства за увеличаване на заплатите на лекарите и медицинските сестри. Фондовете за заплати в общинските и областните болници са замразени на нивата от 2025 г. Защо? При условие че това увеличение от 218 милиона евро е предостатъчно, за да се удовлетворят исканията на лекарите, медицинските сестри, акушерките, санитарите и всички други здравни специалисти.

- Няма текст, който да ограничава заплащането на директорите на държавните и общински болници. Явно тези 218 милиона евро увеличение ще отидат пак за увеличение на директорските заплати, а не за заплатите на лекарите, медицинските сестри и другите здравни специалисти.

- Защо парите за извънболнична помощ растат с 4%, при условие че бюджетът на Здравната каса расте с 8%? Казано с други думи, превенцията изостава и пак ще стигнем дотам да няма направления за специалисти и за изследвания.

- Средствата за лични лекари и специалисти в отдалечените населени места са замразени. Средствата за аптеки в отдалечените населени места са замразени.

- Средствата за лекарства растат с 10% (два пъти и половина по-бързо от средствата за извънболнична помощ). В същото време, няма текст, който да изисква частните болници да правят търгове за лекарства. Въпреки че има наказателна процедура срещу България и скоро ще започнем да плащаме глоби. 7 пъти предлагаме тази мярка, която ще спести поне 100 милиона евро от разходите за лекарства. Преди 2 месеца я предложихме пак. Явно и осмият път няма да мине...

- Няма текст гражданите да получават смс-и, когато касата плаща за здравна дейност. Явно пак ще има фалшиви болни, фалшиви процедури и пътеки и фалшиви изследвания, без гражданите да знаят и да могат да сигнализират за нередности. Този законопроект също отлежава вече два месеца в деловодството на Народното събрание. Явно и на него още не му е дошло времето. Защо да борим измамите, като можем да увеличим плащанията?

Философията на бюджета на Здравната каса е ясна: всеки гражданин (от бебето до пенсионера) плаща по 65 евро повече. Средствата за лекарите, медицинските сестри, отдалечените райони и превенцията се замразяват. Контролът се отлага за някой друг път.

Очаквайте част 5 на поредицата Бюджет 2026: Перо по перо.