Съпругът на прегазената с АТВ Христина: Все я чакам, от ученици сме заедно

Ако бъде признат за виновен, 19-годишният Никола Бургазлиев ще изтърпи присъда до 20 г. затвор или до живот

"Не мога да приема, че я няма. Все я чакам да влезе." С тези думи съпругът на прегазената с АТВ в Слънчев бряг Христина – Мирослав Здравков, се отправи към Съдебната палата в Бургас в понеделник. След час и половина забавяне заради сигнал за бомба в сградата делото тръгна по същество.

19-годишният Никола Бургазлиев от Несебър е подсъдим за трагичната смърт на 35-годишната жена от Пловдив и тежките травми, нанесени на 4-годишния син Мартин. Младият мъж е обвинен в тежко престъпление, за което законът предвижда дори доживотен затвор - че при евентуален умисъл е причинил смъртта на младата майка, нанесъл тежка телесна повреда на детето , както и средни телесни повреди на други две деца.

Според обвинителния акт престъплението е извършено при управление на 4-колесно електрическо превозно средство, шофирано от Бургазлиев след употреба на тетрахидроканабинол (марихуана – б.а.).

Неуспешни останаха опитите на защитата обвинението да бъде преквалифицирано

от умишлено в непредумишлено. Бургаски окръжни магистрати отхвърлиха и искането на адвокатите на подсъдимия делото да бъде върнато за ново разследване заради допуснати процесуални нарушения.

Така на 6 юли 2026 г., близо година след трагедията в Слънчев бряг, делото започна по същество с разпит на свидетели. Сред тях бе и съпругът на загиналата Христина , който разказа как семейството му преживява тежката загуба. Още в кулоарите на съда Мирослав Здравков каза, че животът му буквално е приключил във фаталния 14 август 2025 г., когато АТВ, управлявано от Бургазлиев, помете жена му и сина им Мартин на една от крайбрежните алеи в курорта.

И допълни, че все пак разчита на справедливост от съда, макар че за него и семейството му такава няма да има.

"Не му искам парите, нищо не му искам. Той ми уби жената, детето ми едва оцеля, племенниците ми и те. Тя ми беше първата жена в моя живот. От ученици сме заедно", изплака пред журналистите Мирослав.

Той е неотлъчно до сина си Мартин, който все още се възстановява от тежките травми и продължава с ежедневна рехабилитация. И до днес 5-годишното момченце не можело да осъзнае какво се е случило. Мислило, че майка му е на работа и все питало кога ще си дойде.

Освен Мирослав Здравков сред разпитаните свидетели бяха пряк очевидец на кървавата катастрофа, който заяви, че АТВ-то се е движело с висока скорост, правело резки маневри, а след инцидента не е имало никакъв спирачен път. Призован бе и управителят на фирмата, отдала АТВ-то, Неделян Петров. Той твърдеше, че електрическата машина е била технически изправна, както и че всяка сутрин, преди да започне отдаването на АТВ-та, минавали преглед. Никола Бургазлиев

Че спирачките не са работили, бе първото обяснение на обвиняемия

Бургазлиев. И до днес момчето твърди, че е натиснало педала, опитвайки да спре АТВ-то, но спирачките не задействали. На няколко пъти Бургазлиев изрази съжаление за случилото се, а на разпоредителното заседание през юни 19-годишният Никола поиска прошка от семейството на Христина. Направи го и вчера, заявявайки, че никога не е искал да нарани жената или детето.

На няколко пъти 12-класникът поиска да бъде пуснат под гаранция, за да работи, а парите да дава за лечението на Марти. Съдът обаче го остави зад решетките. Още тогава адвокатът на близките на загиналата Георги Радков заяви, че ще иска максимално наказание, което по закон достига до 20 г. или доживотен затвор.

Пред репортер на "24 часа" майката на загиналата Христина заяви, че иска човекът, убил дъщеря , да лежи в затвор без право на свиждане.

"Той уби детето ми на тротоара, дете , което дойде на почивка. Ние не живеем, ние съществуваме", изплака Златка Соколова.

Кървавият инцидент стана на 14 август м.г., когато АТВ се врязва в група пешеходци. Най-тежко бе ранена 34-годишната Христина. Тя така и не излезе от комата след удара и издъхва на 3 септември в една от бургаските болници.

4-годишният Марти също бе тежко ранен, приет е в УМБАЛ - Бургас, в критично състояние, също в кома, но бургаски и столични медици успяват да го върнат към живота. По-леко пострадали са племенниците на Христина – момиче и момче.

Първите проби, взети от водача на АТВ-то с дрегер, не установяват алкохол и дрога в кръвта му.

Но заради факта, че Бургазлиев е син на полицейски служители в Несебър, и опасенията, че те могат да попречат на разследването, са взети сравнителни образци за ДНК. Те потвърждават, че първоначалният биологичен материал действително е на Бургазлиев. Близо 30 часа по-късно са взети

нови проби, като една от тях се оказва положителна за марихуана

"Имаме огромни съмнения в начина и времето за вземане на тези проби и ще ги атакуваме в съда по време на делото", коментира пред "24 часа" адвокат Галина Колева, която пое защитата на Бургазлиев.

Процесът в Бургаския окръжен съд продължава на 7 юли.