С меле между 300 души и прострелян полицай завърши конфликт между фамилии от махала в Асеновград (Обзор)

Два месеца тлее конфликт между фамилии от етническата махала в Асеновград, а кулминацията му се оказа меле между 250 и 300 души на малката ул. "Мургавец". В нощта срещу 6 юли въпреки полицейския автомобил, изпратен да пази реда след последната ескалация в петък, жители на квартала започнали да се замерят с каквото им падне.

Камъни и стъклени шишета летели ту по едните, ту по другите, включително от покриви на къщите. Един от участниците извадил въздушна пушка и успял да простреля 12 местни и един полицай.

"Те са с повърхностни наранявания и след преглед са освободени за домашно лечение. Полицейският служител също е в задоволително състояние", обясни шефът на ОДМВР в Пловдив старши комисар Васил Костадинов. По думите му от вечерта махалата била затворена от униформени от различни структури на полицията. Надка Илиева живее на улицата, на която се разразило мелето. СНИМКА: НИКОЛА МИХАЙЛОВ

Започнала и специализирана операция. На всеки минувач били искани документи, всеки търговски обект бил проверен, а патрулки дебнели на всеки завой.

Костадинов определи случилото се като "изключително дръзко и цинично", тъй като хората от махалата не се съобразили с присъствието на служители на реда. На 3 юли двама местни били арестувани след конфликт между същите семейства. Тогава прокуратурата образувала бързо производство за закана с убийство. За да се тушира напрежението, в квартала било осигурено постоянно полицейско присъствие. Оказва се обаче, че конфликтът е стар.

"Стана вече два месеца - от 6 май", разказа пред "24 часа" Надка Илиева, която живее на ул. "Мургавец". Тогава мъж, който живеел в горната част на улицата, вървял и псувал съседи. "Момчето тука му вика: Пийнал си, тръгвай. И той пак продължи да псува, изкара желязо и го удари", казва Надка. Причина за конфликтите е едната от двете фамилии, чиито членове не работели.

"Цял ден просят, бият се, крадат, от чужбина идват, не работят", разказва жената. Комшията Шинко обвинява МВР - едни и същи хора създавали проблеми, а не стигали до съд. "Те са пришълци, не са тукашни. Да ги изгонят, да се оправи махалата", каза мъжът.

Шефът на полицията обаче посочи, че абсолютно всички участници в мелето са криминално проявени, а по-голямата част от тях имат и присъди.

"Тези две фамилии живеят в постройки, които една част са общински, а другата няма никакъв статут. И в двата случая са незаконно строителство", каза старши комисар Костадинов и апелира институциите да се заемат с този проблем.

Още в нощта на мелето 4-ма се озовали в ареста, а на следващия ден полицията изведе още толкова от домовете им. Хората обаче са настръхнали. Ул. "Мургавец" е цялата в натрошени стъкла, коли и къщи с разбити прозорци.

"Беше страшно. Как да ги броя колко са? 20 коли, много чужди хора дойдоха тука", каза Надка. Съседът Шинко пък обобщи: "Камъни, пищови, саби." Очаква се прокуратурата да повдигне обвинения.