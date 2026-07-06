С меле между 300 души и прострелян полицай завърши конфликт между фамилии от махала в Асеновград (Обзор)

Два месеца тлее конфликт между фамилии от етническата махала в Асеновград, а кулминацията му се оказа меле между 250 и 300 души на малката ул. "Мургавец". В нощта срещу 6 юли въпреки полицейския автомобил, изпратен да пази реда след последната ескалация в петък, жители на квартала започнали да се замерят с каквото им падне.
Камъни и стъклени шишета летели ту по едните, ту по другите, включително от покриви на къщите. Един от участниците извадил въздушна пушка и успял да простреля 12 местни и един полицай.
"Те са с повърхностни наранявания и след преглед са освободени за домашно лечение. Полицейският служител също е в задоволително състояние", обясни шефът на ОДМВР в Пловдив старши комисар Васил Костадинов. По думите му от вечерта махалата била затворена от униформени от различни структури на полицията.
Започнала и специализирана операция. На всеки минувач били искани документи, всеки търговски обект бил проверен, а патрулки дебнели на всеки завой.
Костадинов определи случилото се като "изключително дръзко и цинично", тъй като хората от махалата не се съобразили с присъствието на служители на реда. На 3 юли двама местни били арестувани след конфликт между същите семейства. Тогава прокуратурата образувала бързо производство за закана с убийство. За да се тушира напрежението, в квартала било осигурено постоянно полицейско присъствие. Оказва се обаче, че конфликтът е стар.
"Стана вече два месеца - от 6 май", разказа пред "24 часа" Надка Илиева, която живее на ул. "Мургавец". Тогава мъж, който живеел в горната част на улицата, вървял и псувал съседи. "Момчето тука му вика: Пийнал си, тръгвай. И той пак продължи да псува, изкара желязо и го удари", казва Надка. Причина за конфликтите е едната от двете фамилии, чиито членове не работели.
"Цял ден просят, бият се, крадат, от чужбина идват, не работят", разказва жената. Комшията Шинко обвинява МВР - едни и същи хора създавали проблеми, а не стигали до съд. "Те са пришълци, не са тукашни. Да ги изгонят, да се оправи махалата", каза мъжът.
Шефът на полицията обаче посочи, че абсолютно всички участници в мелето са криминално проявени, а по-голямата част от тях имат и присъди.
"Тези две фамилии живеят в постройки, които една част са общински, а другата няма никакъв статут. И в двата случая са незаконно строителство", каза старши комисар Костадинов и апелира институциите да се заемат с този проблем.
Още в нощта на мелето 4-ма се озовали в ареста, а на следващия ден полицията изведе още толкова от домовете им. Хората обаче са настръхнали. Ул. "Мургавец" е цялата в натрошени стъкла, коли и къщи с разбити прозорци.
"Беше страшно. Как да ги броя колко са? 20 коли, много чужди хора дойдоха тука", каза Надка. Съседът Шинко пък обобщи: "Камъни, пищови, саби." Очаква се прокуратурата да повдигне обвинения.