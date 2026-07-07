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Гледайте цялата церемония "Достойните българи" 2026

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Президентът на България Илияна Йотова връчи наградите на двама достойни българи - Даниел Пеев-Дънди и малката Деси от Варна. СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

Имаме честта да ви срещнем с хора, които са направили нещо рядко и важно – избрали са да помогнат, да се намесят, да не подминат. Техните истории невинаги попадат в извънредните новини. Понякога остават само между човека, който е имал нужда от помощ, и човека, който е решил да бъде до него. Но именно тези жестове ни напомнят какво означава да бъдеш достоен.

Вижте съвременните герои на България в 23-ото издание на тази специална кауза за "24 часа".

Предлагаме ви цялата церемония "Достойните българи" 2026:

Президентът на България Илияна Йотова връчи наградите на двама достойни българи - Даниел Пеев-Дънди и малката Деси от Варна. СНИМКА: ЙОРДАН СИМЕОНОВ

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Гледайте цялата церемония "Достойните българи" 2026