Синдикат зове: Не режете парите на 30 университета

Постигнатите резултати за качество на висшите училища, отчетени от рейтинга, бизнеса и държавата, остават без финансово отражение - в сметките ползват данни от 2024 г., предупреждават от КНСБ

Необходими били поне още 20,8 млн. евро отгоре

Парите на 30 от общо 33 държавни университета ще бъдат намалени в бюджета за 2026 г. между 0,5 и 14,9%. Това предупреждават в отворено писмо до премиера, министрите на финансите и образованието, както и до депутатите от синдиката за висше образование и наука към КНСБ и са категорични, че няма да подкрепят този бюджет.

“Вместо да насърчи един от малкото сектори, който през последното десетилетие проведе реални и измерими реформи, държавата предлага бюджет, който не отчита реално постигнатите резултати и поставя под риск тяхното продължаване”, казва председателят на синдиката проф. Лиляна Вълчева.

Оттам настояват субсидията за държавните висши училища през 2026 г. най-малко да запази нивото си от 0,64% от БВП, достигнато през 2025 г. Сега се предлага да е 0,53%.

Настояват също бюджетът да бъде преизчислен по реално изработените показатели съгласно ПМС №328 и Рейтинговата система на висшите училища, въз основа на договорените през ноември 2025 г. минимални стойности.

За справедливото отчитане на вече постигнатите резултати са необходими допълнително 20,8 млн. евро, посочва проф. Вълчева.

“Предложеният проект за 2026 г. на този етап е с предвидената субсидия, базирана на стария бюджет от 2025 г. (който е по отчетени данни за 2024 г.) и увеличена от 618,98 на 661,30 млн. евро (ръст от 6,8%).

В субсидията за издръжка на обучението предвидените средства от 36,6 млн. евро, предоставени за 5% увеличение, не покриват минимално необходимите средства и не компенсират вече постигнатите резултати по системата за оценяване. Останалият ръст от 1,8% са средствата за стипендии на учащите се също са недостатъчни.

От синдиката ВОН-КНСБ припомнят, че висшето образование вече не се финансира по исторически принцип. Средствата за обучение в държавните университети се определят по ясни и проверими показатели чрез държавен мониторинг, бизнеса и рейтинговата система - международно признат инструмент за оценка на качеството. Финансирането е пряко обвързано с резултатите, качеството на обучението,

реализацията на студентите и подготовката на кадри

в стратегически за държавата професионални направления – инженерни, педагогически и медицински науки, научни изследвания и др.

От ВОН-КНСБ обясняват, че проектобюджетът за 2026 г. не отчита реално изработените показатели, защото е изчислен върху данни, използвани при бюджета за 2025 г., които отразяват състоянието към октомври 2024 г. Вместо да бъдат използвани отчетените към октомври 2025 г. показатели, вече приети от всички заинтересовани страни, се прилагат остарели данни. Така реално постигнатите резултати остават без финансово отражение, обясняват от синдиката. Това обезсмисляло системата за стимулиране на качеството във висшето образование.

“От наша страна се правят необходимите компромиси, но няма да приемем намаление на субсидиите, защото от септември до декември 2026 г. плануваните новоприети студенти също не са отразени в проектобюджета нито като допълнителна субсидия за обучение, нито за стипендии на учащите”, се казва още в отвореното писмо.

Всъщност според сметките на синдиката

с най-голямо намаление е Университетът по архитектура, строителство и геодезия

“Следват го Националната художествена академия и УХТ - Пловдив.

От ВОН-КНСБ припомнят, че в сектор “Висше образование” вече 10 г. се извършват успешни реформи и само през последните две държавата осигури необходимото финансиране. Българските университети не само подготвят по-конкурентоспособни специалисти, но и все по-успешно се позиционират в международните академични класации. Инвестициите във висшето образование дават измерими резултати в стратегически за държавата професионални направления – инженерни, педагогически, медицински.

Същото важи и за научната дейност. През последните години финансирането все по-ясно се обвързва с научните резултати – публикации в Scopus и Web of Science, цитируемост, международни проекти, патенти, внедряване на иновации и развитие на изследователски университети. Увеличиха се възможностите за добри заплати на младите учени, за модерни лаборатории, за участие в европейски научни програми и за международна оценка на научните организации.

ВОН-КНСБ предупреждава, че ще информира европейските институции, Европейската комисия и партньорите в европейското пространство за висше образование за “сериозния риск, който създава проектобюджетът за 2026 г. за държавните висши училища в България”.