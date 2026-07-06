Иван Костов не отиде на представянето на Радан Кънев - нов знак кого подкрепя за шеф на ДСБ

Създателят на ДСБ Иван Костов не се появи в залата на Демократи за силна България в София, където Радан Кънев представи визията си за развитие на партията #ДСБ2030. Евродепутатът се конкурира за шеф на партията с младия Йордан Иванов. На представянето на Иванов Костов отиде и активно участва. Още тогава запознати твърдяха, че знаковото лице на ДСБ застава зад младия зам.-председател на партията. Отсъствието му от сбирката на Радан Кънев затвърди това впечатление.

"Благодаря на Националния клуб за демокрация "Светослав Лучников" за възможността да представя визията си #ДСБ2030. Поканени са всички членове и симпатизанти на ДСБ и особено столичните организации. Ще спазя принципа си да не агитирам, да не убеждавам никого как да гласува и дори да не питам делегатите накъде клонят симпатиите им. Но със сигурност ще отговоря на всички зададени въпроси." Това беше поканата на Кънев във фейсбук.

В залата репортерът на "24 часа" не видя много знакови фигури.

Точно преди седмица обаче създателят на "Демократи за силна България" Иван Костов присъства на представянето на програмата за управление на партията на депутата от ДСБ Йордан Иванов, който сега е зам.-председател.

Трима ще са кандидатите за лидер на Демократи за силна България (ДСБ) - Радан Кънев, Йордан Иванов и Васко Василев. Но реални шансове имат първите двама. Изборът ще е на 11 юли на конгреса на партията.