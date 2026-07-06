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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23178052 www.24chasa.bg

Отпадъци горят на отбивката за село Рупите

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Снимка: Архив

Горят около 20 квадрата отпадъци на отбивката при село Рупите. Екип на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) в Петрич е на мястото на пожара, който е почти локализиран. Това съобщиха за БТА от РСПБЗН. Пожарът е станал в район на нерегламентирано сметище, където системно се изхвърлят различни отпадъци като стари дивани, дунапрен, пластмасови части, автомобилни табла, гуми и други.

В края на май екипи на пожарната гасиха запалените отпадъци два пъти в рамките на ден. От пожарната допълват,, че подобни случаи създават сериозен риск с настъпването на пожароопасния сезон и могат бързо да доведат до разпространение на огъня и до по-сериозни пожари. От РСПБЗН – Петрич напомнят, че нерегламентираното палене на отпадъци е забранено и подлежи на санкции. 

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