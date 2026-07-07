Избират между 3-ма новия ректор на Алма матер

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Трима са кандидатите за ректор на Софийския университет, а изборът е днес.

Единият е проф. дфзн Георги Райновски, декан на Физическия факултет. Георги Райновски

Кандидат е също проф. д-р Елиза Стефанова, издигната от Общото събрание на Факултета по математика и информатика. Тя е досегашен председател на Националната агенция за оценяване и акредитация. Елиза Стефанова

Третата кандидатура е на проф. дпн Милен Замфиров, декан на Факултета по науки за образованието и изкуствата, издигната от Факултетния съвет. Милен Замфиров Той бе един от кандидатите и в предишните избори, когато бе избран проф. Георги Вълчев.

До избора на нов ректор на Алма матер се стигна, след като проф. Вълчев бе избран за министър на образованието и науката в правителството на Румен Радев.

Именно с негова заповед като министър на образованието и науката от 15 май т.г. доц. д-р Първан Първанов, бивш декан на Факултета по математика и информатика, беше назначен за временно изпълняващ длъжността ректор на Софийския университет до избиране на титуляр, но за не повече от шест месеца.

Днес Общото събрание на Софийския университет ще избере ректор за довършване на мандата на проф. Георги Вълчев, който е от 2023 до 2027 г.

